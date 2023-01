Social 25-01-2023

Región del Maule: En forma exitosa avanza proyecto Ruta Digital invinno Mujer



-Las alumnas están aprendiendo como crear nuevas ideas de negocios y potenciarlas en torno a este rubro antes reservado sólo para hombres.



Diversos talleres realizados y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria del vino han sido algunos de los aspectos más relevantes que se han registrado en el desarrollo del proyecto la Ruta del Vino Digital Invinno Mujer, en el cual han participado un grupo de mujeres emprendedoras de la región del Maule.

En uno de los talleres realizados en la comuna de San Javier, en el cual asistieron autoridades como la seremi de Economía y Turismo, Javiera Vivanco; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales y la directora regional de CORFO, Paulina Campos, las alumnas recibieron tips para reconocer aromas de diferentes sustancias como licores no tradicionales. Además, se les entregaron herramientas para crear iniciativas propias de negocios, con una organización sólida y estructurada que pueda enfrentar los vaivenes de la economía sin problemas.

Al respecto, Paulina Campos Andaur, directora regional de CORFO, manifestó que está muy contenta de poder apoyar este proyecto, “el cual está orientado fundamentalmente a capacitar a mujeres vinculadas con la industria del vino, para desarrollar nuevos prototipos de modelos de negocios. Sin duda que las iniciativas que hemos visto hoy son muy esperanzadoras para avanzar hacia el desarrollo económico sostenible que requerimos de nuestra región y además con equidad de género”.

En tanto, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Morales, precisó que este “es un proyecto que une dos mundos; la tecnología y la producción de vinos, eso nos hace entender de poder mejorar las oportunidades de las mujeres a través de estos tipos de proyectos que permiten insertarlas en un mundo en que los hombres han sido principalmente los lideres”.

En este mismo sentido, explicó que con estos proyectos y perspectivas se busca incorporar otros elementos como el empoderar a las mujeres en distintas áreas. “Esto significa que se hagan cargo de un marco productivo y económico, y de esta forma se instalen con una perspectiva integral, social, comunitaria y colaborativa. Lo que más ellas han conversado es como enfrentar al mercado en forma colaborativa, incorporando la economía circular, incorporando variables y elementos que tienen que ver con un trabajo de una economía distinta; y esa economía se traduce simplemente en la organización entre diferentes tipos de productoras de vinos, pero también con las que se encuentran en la industria”.

Por su parte, la alumna y emprendedora maulina, Cecilia Rubio, se refirió a los aspectos positivos que ha generado esta iniciativa, destacando que “cuando me invitaron a esta ruta digital del vino para mujeres me pareció fantástico, porque esta iniciativa no existía antes en la región del maule, por lo que me pareció atractivo poder darle capacitación a las mujeres que están en la industria del vino”. Dijo que ellas tienen muchas competencias, pero les falta desarrollar las habilidades para crear nuevos proyectos y así ingresar al mundo del emprendimiento. “Este curso ha sido fantástico a través de la OTEC Alerce y Bárbara Hernández, porque hemos podido fortalecernos con una buena calidad de relatores.

Hoy estamos terminando una etapa preciosa con prototipos de nuestros proyectos para poder escalarlos y posteriormente presentarlos a los privados e instituciones y así lograr nuestros sueños”, apuntó.