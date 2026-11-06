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sábado 07 de noviembre del 2026
Agricultura 06-11-2026
Región del Maule está presente con sus vinos en Perú
La Región del Maule continúa abriendo caminos hacia nuevos mercados internacionales, participando en Cheers to Chile, importante encuentro de promoción del vino chileno realizado en Lima, Perú.
Viñas del Maule son protagonistas de esta instancia, buscando nuevas oportunidades comerciales, fortaleciendo vínculos internacionales y posicionando nuestros vinos en el mercado peruano.
La actividad contó con la presencia del Embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic Tapia, y la directora comercial de ProChile en Perú, Lorena Sánchez Pino.
En representación del presidente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, el gobernador regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez, participó su director ejecutivo, Fabián Meza Hernández, reafirmando el compromiso de seguir impulsando la internacionalización de nuestros productores.
Freddy Mora | Imprimir | 276
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