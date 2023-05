Deportes 17-05-2023

Región del Maule mantuvo posición en Juegos Binacionales de Valparaíso

• Al igual que el año 2021, la delegación maulina se ubicó en el quinto lugar, en esta edición XXV, que como es habitual, contó con la participación de cuatro regiones de Chile y, el mismo número de delegaciones de Argentina, con 10 disciplinas en acción



Una destacada participación tuvo la delegación de la región del Maule, principalmente, en las disciplinas individuales, en la versión XXV, de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, que se desarrollaron en la región de Valparaíso del 08 al 13 de mayo de 2023.

La comitiva, que contó con la presencia de más de 200 deportistas, en las disciplinas de atletismo, balonmano, básquetbol, ciclismo, hockey patín, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y vóleibol, consiguió 23 medallas, de las cuales ocho fueron de oro, el mismo número de plata y siete de bronce.

Esta cosecha, le permitió a la selección regional ubicarse en la quinta posición de este certamen, manteniendo la ubicación obtenida el año 2022 en San Luis, Argentina. La general en esta pasada, fue ganada por la región Metropolitana de Chile.

Sobre esta participación, el seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, aseguró: “Estamos muy contentos con la participación de nuestra delegación maulina y la obtención de estas medallas y el quinto lugar en la general. Estos Juegos Binacionales eran muy importantes, debido a que este año tendremos los Panamericanos y Parapanamericanos, en Chile, y Valparaíso será subsede. Reiteramos las felicitaciones a todos los deportistas y, en especial, al atletismo, tenis de mesa, taekwondo y tenis”.

Por otra parte, el director regional (s) del IND, Zenén Valenzuela, comentó: “Estamos felices por la participación de la región. Hubo grandes logros en los deportes individuales y también se logró el objetivo de la integración entre delegaciones. Este 2023, hemos realizado algunas innovaciones que nos servirán como insumos para próximos Juegos. Realizamos un manual de participación, que fue valorado por el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro y una investigación para detectar eventuales alteraciones psicológicas, que les permita a los entrenadores hacer un abordaje mucho más integral de la complejidad sistémica del entrenamiento. Tuvimos la posibilidad de recorrer gran parte de las disciplinas, lo que nos permitió tener una cercanía con nuestros deportistas, por lo que estamos contentos”.

MEDALLISTAS

En esta edición, que se realizó en la región de Valparaíso, en las sedes de Viña del Mar, Valparaíso, Con-Con, Quilpué, Villa Alemana, quintero y Puchuncaví, los deportes que lograron medallas para la región fueron el atletismo, tenis de mesa, tenis de campo y taekwondo.

No obstante, en esa línea, la disciplina más exitosa en esta versión fue la del tenis de mesa, ya que el elenco dirigido por Ángelo Durán y Guillermo Campos lograron ocho medallas, de las cuales cinco fueron de oro, dos de plata y una de bronce, consiguiendo así el primer lugar en la general, en damas y varones.

DISCIPLINA

Otra de las disciplinas que entregó grandes satisfacciones a la región, fue sin duda el atletismo. Chia Lai Ruan en 100 metros vallas, por ejemplo, consiguió medalla de oro, al igual que Martina Pradenas, pero en los 800 metros planos y Catalina Contreras, en el salto triple. Esta especialidad que fue dirigida por Luis Cerda y Osvaldo Herrera, cosechó además, cinco preseas de plata y mismo número de bronce.

Sobre su última participación en estos juegos Chia Lai Ruan, atleta, quien por otra parte dirá presente en el Sudamericano U-20 en Colombia, comentó: “Mi objetivo este año era hacer un buen Binacional y repetir la medalla de oro conseguida el año pasado en San Luis, Argentina. Tuve algunos inconvenientes en la serie de clasificación, pero en la final me desquité y me quedé con el primer lugar. Este fue mi último Binacional y, sin duda, fue una experiencia muy buena, que pude disfrutar con mis compañeros y entrenadores”.

Cabe consignar que otra de las disciplinas que destacó fue el tenis de campo, que volvió a hacer historia, logrando por segundo año consecutivo, el segundo casillero, con Javiera Álvarez, Fernanda Cáceres y Carmen Luz Calderón. Mientras que, después de varias ediciones, el taekwondo volvió a darle satisfacciones a esta región, con el bronce de Máximo Arriagada.