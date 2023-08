Deportes 02-08-2023

Región del Maule recibirá el “Relevo de la Antorcha Panamericana” de Santiago 2023

• Autoridades locales, en conjunto a representantes de la Corporación Santiago 2023 se reunieron con el fin de ir afinando detalles para esta iniciativa que se desarrollará en octubre de este año

A menos de 80 días para el vamos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, uno de los mayores eventos deportivos que ha organizado el país, ya se empiezan a afinar ciertas iniciativas que tendrá esta gran cita a lo largo del país.

Uno de los hitos relevantes de esta justa deportiva que organiza Chile, será el “Relevo de la Antorcha Panamericana”, que pasará por las principales ciudades del país, convergiendo tres de ellas en la capital del país.

La región del Maule no será la excepción y está pactado para el lunes 16 de octubre el paso de esta llama, que será la última estación antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos, programado para el viernes 20 de octubre.

Durante los últimos días se han venido sosteniendo importantes reuniones de coordinación, lideradas por el Delegado Presidencial Regional del Maule, Humberto Aqueveque, donde también han participado el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, el director regional del IND, Zenén Valenzuela y representantes de la Corporación Santiago 2023, entidad a cargo de este mega evento deportivo.

A ellos, se han sumado la seremi de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Angela Campos, la Seremi de Transporte, Angélica Sáez y la encargada de Seguridad Pública, María José Gómez, entre otros actores relevantes vinculados a esta iniciativa.

En ese sentido, el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, aseguró: “Acabamos de terminar una importante reunión de coordinación para el recorrido de la Antorcha Panamericana en la ciudad de Talca. Los Juegos Panamericanos y Panamericanos, Santiago 2023, serán una de las actividades más grandes que ha desarrollado el país y por eso la región del Maule no podía estar afuera, por lo que hemos estado preparando esta visita”.





A su vez, Emilio Ramírez, jefe del programa del “Relevo de la Antorcha de los Juegos Panamericanos y Panamericanos, Santiago 2023”, consignó: “Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta actividad. Esta es una iniciativa que convocará a todo el país, pasará por todas las regiones de Chile. En particular en la región del Maule, ya tuvimos las primeras reuniones ampliadas, que son lideradas por el Delegado Presidencial y salimos muy contentos, porque nacieron grandes ideas que vamos a implementar para darle más identidad regional a lo que es el paso de la llama Panamericana en la región”.