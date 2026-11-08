Social 08-11-2026

Región del Maule: SENCE capacitó como emprendedoras a cuidadoras Teletón

- Aprendieron a elaborar y comercializar mermeladas en conservas según principios de inocuidad alimentaria.



Un grupo de 10 mujeres, cuidadoras de pacientes Teletón del Instituto de la Región del Maule, recibieron su certificado de capacitación SENCE tras realizar el curso Elaboración y Comercialización de Mermeladas y Conservas que ejecutó el organismo técnico Educa Capacitaciones.

En este contexto, durante la presente jornada, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Ervin Castillo Arancibia destacó las habilidades desarrolladas por las alumnas del curso, que les permitirán enfrentar de mejor manera el desafío de la inserción en el mundo del trabajo, como, asimismo, comprometió esfuerzos para fortalecer el vínculo entre SENCE y Teletón en la región.

En tanto, el director instituto Teletón Maule, Juan Claudio López, destacó el esfuerzo de las madres y familiares cuidadoras de los niños, quienes con mucha energía y entusiasmo pudieron conseguir este importante logro que les abre un camino en el tema del emprendimiento, pues el curso también entregó un subsidio de herramientas, lo que hace más fácil dedicarse a producir mermeladas y posteriormente venderlas para obtener un sustento económico.

También en la ceremonia, nos contó su testimonio la alumna Karen Pérez Carrasco, madre de una pequeña que se atiende en el centro Teletón, quien agradeció a SENCE por mantener este vínculo con dicha institución y de esta manera ir apoyando a los padres y familiares que allí llegan desde distintos puntos del Maule.

Finalmente, Pablo Céspedes, director regional (s) de SENCE, manifestó su satisfacción porque este curso de 184 horas fue ejecutado de buena forma por el Otec Educa Capacitaciones y permitirá a las egresadas producir y comercializar mermeladas y conservas según principios de inocuidad alimentaria, procedimientos de trabajo seguro y normativa vigente.



