Social 05-07-2023

Región del Maule: SERNAC monitorea el comercio local en las comunas afectadas por la emergencia climática



Equipos del SERNAC han estado desplegados en las comunas afectadas para monitorear en terreno el funcionamiento del comercio local, con énfasis en las comunas de Licantén y Linares.

El objetivo es corroborar que las empresas estén informando adecuadamente respecto de los bienes y servicios que comercializan, entre ellos, su disponibilidad.

Además, el Servicio verificará en terreno que no estén incurriendo en malas prácticas, como, por ejemplo, el aumento sin justificación de los precios de productos básicos.



Con el equipo desplegado en terreno, en las comunas de Licantén y Linares, se dio inicio al proceso de monitoreo por parte de SERNAC de los mercados en las zonas afectadas por los sucesos climáticos de las últimas semanas.



El foco de este proceso ha estado puesto en alimentos básicos, medicamentos y materiales de construcción. Esto busca corroborar su disponibilidad y verificar que se esté informando adecuadamente su disponibilidad y que no se produzca acaparamiento ni aumentos de valor sin justificación.



El Director regional del SERNAC, Daniel Smith, explicó que, ante esta compleja situación, la que ha afectado a muchas familias maulinas, es que resulta necesario estar atentos al comportamiento de las empresas y evitar que se produzcan, sin justificación, aumento de precios de alimentos básicos, medicamentos y de materiales de construcción, que están siendo altamente demandados por la ciudadanía en estos momentos.



La autoridad además señaló, “tuvimos un buen trabajo la semana pasada en Linares y Licantén. Nos preocupa de sobremanera la disponibilidad de productos en las zonas afectadas, lo que lentamente ya se ha ido restableciendo, y también que no existan malas prácticas o incumplimientos a la norma a través de la manipulación deliberada de precios y acaparamiento”.



Smith agregó que “seguiremos trabajando, no solo en las comunas que ya visitamos, sino que también en otras comunas como Colbún, Longaví y Parral, que también se vieron afectadas”.



Luego de este primer levantamiento, el Servicio realizará fiscalizaciones presenciales para levantar hallazgos relativos a eventuales alzas injustificadas de precios, negativas injustificadas de venta de productos básicos, acaparamiento u otras infracciones que se puedan detectar.



La autoridad regional explicó que, en caso de detectarse infracciones a la normativa vigente, el SERNAC tomará las acciones pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores.



Recordemos que el pasado sábado el Gobierno declaró zona de catástrofe desde la Región de Valparaíso a la del Biobío. En este contexto, el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe -en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 16.282-, permite que se persigan y sancionen los delitos de acaparamiento y manipulación de precios, así como la venta de alimentos peligrosos, entre otros ilícitos.