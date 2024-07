Deportes 31-07-2024

Región del Maule ya se alista para recibir Mundial Sub-20 de Fútbol

• El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto al seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, oficializaron el anuncio de que el Estadio Fiscal de Talca, será una de las sedes que cobijará este evento planetario en 2025.



Con entusiasmo han recibido autoridades y la comunidad en general el anuncio que Talca será una de las sedes del Mundial de Fútbol Sub-20 que se desarrollará en 2025.

Así lo informó el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, en compañía del seremi del Deporte, Iván Sepúlveda; el director regional del Instituto Nacional del deporte (IND), Zenén Valenzuela, y el Gerente General de Rangers de Talca, Nicolás Vilos.

Para el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, esta noticia “trae consigo varias tareas, no sólo en lo deportivo, sino desde el punto de vista de la seguridad y económico. Existe un desarrollo económico ligado a lo deportivo, porque se crea nueva infraestructura y comercio a su alrededor, como el turismo asociado a los viajes. Esto no es sólo beneficio para Talca, quienes vengan a ver el mundial, va querer conocer los parajes de San Clemente y nuestras playas. Para nosotros como región la llegada del mundial es una gran noticia”.

Por tal razón, el compromiso de las autoridades locales ha sido poner todo a disposición para que Talca cumpla con todos los parámetros de impecabilidad en la puesta en marcha de esta organización, además de ser una gran posibilidad de ver a promisorias figuras del fútbol mundial, será una gran oportunidad de potenciar la economía regional a través del turismo que generará las visitas de miles de personas, en torno a las delegaciones que cobije la Región del Maule.

RECURSOS Y TRABAJOS EN EL RECINTO FISCAL

Considerando los parámetros de la FIFA, el Estadio Fiscal de Talca, que hace menos de un año sufrió una grave inundación, deberá realizar ciertas mejoras, para lo cual ya hay más de 1.500 millones comprometidos desde el IND y que tiene como principales acciones la normalización de las torres de iluminación y pantallas LED. Además, se considerará otro proyecto para la mejora del propio campo de juego.

Así lo confirmó el seremi del Deporte, Iván Sepúlveda. “Ya estamos trabajando en el cambio de la iluminación para transformarnos en uno de los primeros estadios del país en cumplir con la normativa actual FIFA. También, vamos a mejorar el pasto de la cancha y los lugares de transmisión de televisión a lo que exige la normativa FIFA. El estadio va a sufrir una pequeña disminución en su capacidad porque nos exigen una zona VIP con 150 asientos, con una rampa de acceso directa. Asimismo, la semana pasada nos enteramos que nos dieron el RS y nos aprobaron los recursos para el cambio de la pista de atletismo. Cuando se inaugure el mundial, nuestro estadio tendrá una cara totalmente renovada”, explicó.

Cabe consignar que las sedes seleccionadas para este evento deportivo son Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua y Talca. Por otro lado, destacar que, esta no será la primera experiencia de la Región del Maule en un evento de esta envergadura, pues en 2015 el estadio talquino recibió el Mundial Sub-17 de fútbol y en 2017 el sudamericano de la misma categoría, además de otros eventos deportivos.