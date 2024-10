Crónica 26-10-2024

Región: El boom de los malls chinos y la difícil adecuación a las leyes del consumidor que llevó al SERNAC a redoblar fiscalizaciones

Los denominados “malls chinos” han tomado cada vez más protagonismo en el comercio, sobre todo tras el crecimiento del número de este tipo de establecimientos en todo el país. Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor, los ha estado monitoreando, principalmente con el objetivo de que todos cumplan a cabalidad lo establecido en la Ley del Consumidor.



Garantía legal, rotulado de los productos en español y falta de información es parte de los principales problemas que han reclamado las y los consumidores y que también ha podido detectar el SERNAC en sus fiscalizaciones.



“Compré un reloj en la tienda llamada jj mall chino el cual salió malo, no funciona. Me acerqué a la tienda para reclamar por el producto y que fuera revisado, sin embargo, no lo quisieron recibir sin dar una explicación, y cuando indiqué que el producto tenía derecho a garantía legal, el encargado del local me dijo que ellos tenían sus propias leyes, sin haber entregado más información ni una solución.”



“Compré un chaleco, lo pagué en efectivo y no me dieron boleta. El chaleco me quedó chico y cuando lo fui a cambiar, no me hicieron el cambio porque pidieron la boleta y ellos como mall nunca nunca dan boleta”.



Es así como este tipo de establecimientos ha sumado entre 2023 y 2024, casi un centenar de reclamos a nivel nacional por parte de personas consumidoras, por lo que el SERNAC mantiene en la mira a este tipo de establecimientos y ha aumentado las fiscalizaciones.



En este contexto, la Dirección Regional del SERNAC del Maule estará realizando fiscalizaciones a este tipo de locales hasta el mes de diciembre.



El Director Regional (S) del SERNAC, Andrés Salas, explicó que la Ley del Consumidor establece claramente que todos los proveedores que comercialicen productos, deben hacerlo con la rotulación correspondiente, es decir, que cuenten con información relativa al uso, contenido y composición. Estos antecedentes deben estar siempre en idioma español.



Además, la autoridad regional indicó que es obligación de las empresas entregar boleta a quienes compren en sus establecimientos. Así mismo, las y los consumidores tienen derecho a la garantía legal, esto quiere decir que, si el producto adquirido en caso sale defectuoso o le falten piezas o partes, se puede pedir la devolución del dinero, cambio del producto o reparación gratuita, todo esto, en un periodo de seis meses desde que se realizó la compra.



En caso de que se detecten este tipo de situaciones, las personas consumidoras pueden ingresar sus reclamos en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en la oficina regional.