Nacional 23-05-2023

Registro de deudores de pensiones de alimentos crece a un ritmo de 10 mil mensuales

El fin de semana entró en vigencia en Chile la Ley de Responsabilidad Parental con el que se busca asegurar el pago de las pensiones alimenticias pendientes luego de que el Registro Nacional de Deduores ya lleva seis meses operativo.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmó en El Diario de Cooperativa que en este registro "la cifra actual va in crescendo, van ingresando en un volumen de 10 mil (deudores) mensuales".

Hasta el momento, hay 80 mil deudores inscritos, y con estos "el universo es más de 100 mil niños".

La ministra comentó que antes existía temor a denunciar, principalmente por parte de las mujeres: "Hay varios factores que inciden en que no se demande, el primero es cultural, que se piense que esto es como mendigar, y muchas veces el proceso puede ser humillante".

"Pero hemos ido avanzando en entender que el pago de la pensión de alimentos no es un favor o un "caramelo" como dijo alguien por ahí, sino que un derecho de niños, niña y adolescentes. Hay un factor cultural que hemos ido derribando", resaltó la ministra.