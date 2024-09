Opinión 11-09-2024

Regresa el Simce de inglés en 2026, “but are we there yet?”

Cristian Pérez, Coordinador del Instituto de Inglés UDLA Viña del Mar



El Simce de inglés prepara su regreso para el 2026, lo que permitirá recabar nuevos datos en torno al nivel de los estudiantes en este idioma y para planear nuevas políticas en materia curricular que apunten a un aumento de las puntuaciones y una reducción de la brecha que existe con los colegios bilingües.

Si se consideran los resultados publicados por la Agencia de la Calidad en Educación en 2017, de un total de 137 establecimientos encuestados a lo largo del país y con una muestra total de 7.340 estudiantes de tercero medio, el promedio nacional fue de 51 puntos en una escala que va desde 0 a 100. Las habilidades consideradas para el estudio fueron en torno a la compresión lectora con 22 puntos de promedio, y la compresión auditiva con 29 puntos, todo esto siguiendo los estándares del Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas (CEFER) que clasifica los niveles en seis segmentos: A1, A2, B1, B2, C1, y C2.

Estos datos se tornan aún más relevantes cuando se hace una categorización por resultados en el que la diferenciación de la muestra indica que el 68% está en nivel principiante (A1) y el 32% restante se encuentra en el nivel básico e intermedio (A2-B1). Esta distancia se hace más latente si se considera que para cuando los alumnos finalicen cuarto medio, se espera que estos en su gran mayoría posean un nivel B1 o superior. Chile se encuentra en la posición N° 44 de 111 en el ranking de países en lo que a nivel de inglés se refiere, con una clasificación de “nivel medio”.

Sin lugar a duda, el inglés es una herramienta indispensable para el futuro de los alumnos. Cada día, más y más chilenos ven los beneficios que conlleva el dominio de un segundo idioma, como el inglés, tanto a nivel académico como profesional. Esto es especialmente relevante cuando se observa que cerca de 1.5 billones de personas no nativas optan por el inglés como su segunda lengua en un mundo globalizado y altamente competitivo. Después de todo, gran parte de lo que se consume en medios como el cine, música, videojuegos, ciencia y tecnología utilizan este idioma como vía de difusión.

Es importante considerar que la efectividad de la información proporcionada por el Simce de inglés permitirá continuar avanzando en cambios que permitan, en conjunto con las entidades educativas, generar los cambios y adecuaciones necesarias tanto en aspectos metodológicos, de recursos, curriculares y pedagógicos para alcanzar cada vez mayores niveles de inglés para Chile.