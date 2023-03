Editorial 07-03-2023

Regulación migratoria

El Senado aprobó el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, ampliando el plazo de detención para realizar la expulsión de un extranjero, texto que ahora debe ser visado por la Cámara, en segundo trámite constitucional.

Se explicó que el proceso, que hoy tiene 48 horas, “en algunos casos es insuficiente”, por temas como compra de pasajes, escasez de vuelos y verificaciones de identidad; con todo, el debate estuvo marcado por los fundamentos de la moción y las reflexiones en general sobre migración.







En concreto, se propone que este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos.







Pese al amplio respaldo, senadoras y senadores oficialistas hicieron notar su desacuerdo con los fundamentos de la moción, afirmando que Chile vive la peor crisis migratoria de su historia, la que no ha logrado ser enfrentada adecuadamente por el Gobierno.







Al respecto, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte aclaró que, “no son efectivos los fundamentos de los mocionantes sobre un incumplimiento del Gobierno”; sin embargo, “la opinión del Ejecutivo es favorable al proyecto, en el marco del respeto de los DD.HH.”.







En esta misma línea, el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, explicó que el plazo de 48 horas que se pretende cambiar constituye un problema para la Policía de Investigaciones, porque en algunos casos es insuficiente y aludió a una serie de temas y trámites que se deben considerar, entre otros, compra de pasajes, escasez de vuelos y verificaciones de identidad.