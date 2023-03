Política 03-03-2023

Regulación migratoria: respaldan ampliar plazo de detención para expulsiones administrativas

El Senado aprobó el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, ampliando el plazo de detención para realizar la expulsión de un extranjero, texto que ahora debe ser visado por la Cámara, en segundo trámite constitucional.

En concreto, se propone que “Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos”.

Con matices en el debate, los senadores coincidieron en que “se debe seguir avanzando en materia migratoria” y reflexionaron en torno a temas como la situación de la macro zona norte, temas sobre seguridad, regulación y revisión de la ley.

Asimismo, se aclaró que respaldar el proyecto “no significa compartir o no los fundamentos”. También algunos legisladores hicieron algunas consideraciones jurídicas sobre los plazos; se llamó a no estigmatizar a los migrantes y a “recordar que muchos países abrieron sus puertas a compatriotas”; además, se reiteró que se debe ratificar el Pacto de Marrakech; entre otros.