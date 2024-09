Nacional 18-09-2024

Relato de chilenas que iban en bus que se accidentó en Machu Picchu: "Pensé que nos íbamos a incendiar"

Chilenas relataron cómo fue el accidente del autobús en el que viajaban, que salió de la carretera durante su regreso a la ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú. El accidente se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo mientras descendía por la zigzagueante ruta que comunica el sitio arqueológico con el pueblo vecino de Aguas Calientes, cayendo unos 15 metros por una pendiente. "Tenemos 30 turistas heridos tras el accidente en Machu Picchu, ya todos fueron trasladados" a la ciudad de Cusco, capital del departamento, dijo a la AFP un oficial policial.

En conversación con Buenos Días a Todos, de TVN, Daniela Lizama (23) señaló a través de un contacto telefónico que "pensé que de verdad no íbamos a salir vivas". "La copiloto del bus grita “no”, entonces, reacciono a tirarme al suelo entre los asientos", narró. Tras eso, aseguró que "siento que volamos de inmediato". Luego del accidente de tránsito, "miro por la ventana y veo que el bus estaba botando líquidos. Y veo a alguien correr con un extintor (...) en ese momento miraba y veía que la gente intentaba sacar el parabrisas. Y en eso que sacan el parabrisas, ya comienzan a bajar el conductor, la copiloto, las personas que venían más adelante (...) me intentaban calmar, porque yo estaba muy desesperada: pensé que no íbamos a incendiar". También relató que dos personas cayeron sobre sus piernas. A su vez, sostuvo que quienes viajaban en parte posterior de la máquina "quedaron más mal" que el resto. En tanto, Talía Tori (23), amiga de Daniela, señaló que "terminé como colgada en uno de los asientos de adelante". También afirmó que "algunos" asientos del bus contaban con cinturón de seguridad. "(Estamos) emocionalmente mal, porque estamos solas en un país que no conocemos bien", transparentó. Con todo, afirmó que la embajada de Chile en Perú no se ha contactado con ellas: "No sabemos si nos pondrán ayudar. Lo único que queremos es volver a nuestras casas y estar con nuestras familias".