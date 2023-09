Deportes 16-09-2023

Renace una ilusión : Deportes Linares venció a General Velásquez sumando puntos valiosos



Iberia cayó en casa y es el nuevo colista faltando cuatro fechas para el término del campeonato



Era un partido clave, que había que ganarlo. Y quiero reafirmar mi punto de vista que hubo un cambio de actitud en todo el plantel, aunque a Lobos, señalara que siempre el equipo sale con una mentalidad positiva para enfrentar los encuentros. Creo que la disposición esta vez fue diferente, incluso se palpitaba en el ambiente en la previa del partido. Es más, hasta el sol, alumbro en la cancha Luis “mariscal” Pacheco, puesto que hacia mucho tiempo que no se jugaba un duelo sin lluvia.

Linares fue un cuadro avasallador, que desdibujó a los “verdes” de Velásquez que no llegaron con claridad al pórtico defendido por Celso Castillo, que volvió a la titularidad y no tuvo inconvenientes porque respondió.

El primer tanto , llegó al minuto 26 , tras una pelota muerta que encontró vida , gracias al tiro libre impecable del “chiqui” Oyarzo , quien dando las espaladas al sector de la tribuna , proyecto un balón que fue conectado por el “expreso “ de Machicura , quien se sostuvo en el aire y con un testazo conectando el balón , dejando parado al portero Nicolás Araya , que sólo se dedicó a observar como la pelotita abraza las redes.

Los albirrojos, seguían machacando y se crearon varias ocasiones para irse al descanso con superioridad, pero un tanto basto para cerrar la cortina al primer acto.

Al minuto 60 del complemento, tuvo que abandonar la cancha, uno de los elementos que tiene una tremenda claridad en el mediocampo, Oyarzo, que recibió una caricia por parte de un jugador de Velásquez, ingresando en su reemplazo Diego Oyarzún. Luego ingresarían en el Depo, Bastián Martínez por Campillay; Cristóbal Parry por Cristian Latorre y Matías Gomara por Diego Vallejos.

El segundo gol, llegaría desde los doce pasos, tras una mano que cobró el guardalíneas, al jugador de Velásquez, Bastián Castañeda, a los 80 minutos. Quien ejecuto el penal, fue el goleador de los albirrojos Felipe “pipe” Escobar quien finiquitó con clase, anotando para los linarenses. Un premio para Escobar, el maratonista de los albirrojos, que lucha con todo en el terreno de juego, mojando la camiseta, encomiable la entrega del máximo artillero en Linares.

La última la tuvo Martínez, que perfectamente pudo haber concretado el tercero para el Depo. Al final un triunfo merecido que lo disfrutaron los 604 espectadores que llegaron para comenzar a celebrar las fiestas patrias con alegría, después de seis derrotas consecutivas.

Técnico

Eduardo Lobos, por fin disfruto de un momento de felicidad, tras el triunfo, que también fue celebrado por Jaime “pajarito” Valdés, que dijo “seguimos ilusionados”.

Lobos, por su parte indicó que “era un resultado que nos permitía ilusionarnos y seguir manteniendo el sueño de poder mantener la categoría. Quiero rescatar el esfuerzo que hicieron los chicos porque jugaron mejor. Es sin duda un golpe anímico para nosotros para seguir con esa misma convicción y pasión para poder sostener hasta el ultimo nuestra esperanza de poder mantener la categoría. Nosotros vamos a pelear la opción hasta el final y ese es nuestro compromiso. Me alegro también por Diego Vallejos, por las críticas que recibe muchas veces infundadas. Diego, es un tipo que nos aporta mucho en todos los aspectos y verlo emocionarse con el gol que anotó, me llena de satisfacción y alegría por su aporte al plantel “.

Otra buena noticia fue que Iberia, cayó en su casa frente a Melipilla. Si bien es cierto Linares, sale de colista, pero continua en zona de descenso.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo