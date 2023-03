Crónica 11-03-2023

Renovado Consejo de la Sociedad Civil MINVU-SERVIU inició su proceso de instalación en la región del Maule

- Un incremento del 87% en el número de organizaciones y 24 comunas representadas tendrá esta instancia de participación ciudadana.



Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región del Maule informaron la renovación del Consejo de la Sociedad Civil MINVU-SERVIU, a nivel de organizaciones participantes como de sus representantes.

Este consejo es una instancia de participación ciudadana de carácter consultivo, conformado por organizaciones sin fines de lucro que habitualmente están aportando su visión en los ámbitos de vivienda, barrio, ciudad y organización territorial.

ALTA PARTICIPACIÓN

La convocatoria realizada a fines del 2022 permitió que durante enero pasado la cantidad de organizaciones inscritas superara todas las expectativas, manifestó Nebenka Donoso San Martín en su calidad de directora (s) de SERVIU Maule.

“Hemos tenido una alta participación de organizaciones a nivel regional. Estamos llegando a 191 organizaciones, un crecimiento importante de un 87% comparado con el año 2022. Este nuevo Consejo de la Sociedad Civil estará conformado por muchas organizaciones, como juntas de vecinos, asociaciones gremiales, colegios de diferentes especialidades y otro tipo de organizaciones de la ciudad”, detalló la ingeniera.

“Es muy importante tener la opinión de la familia, tener la opinión de estas organizaciones y de estos dirigentes que, en definitiva, ayudan y aporta a la gestión del Ministerio Vivienda. Son un aliado estratégico y son un apoyo en aquellos sectores y rincones donde nosotros no podemos llegar, visualizando los problemas para trabajar en conjunto”, agregó Donoso al relevar la importancia de este espacio de participación.

POLÍTICA DE GOBIERNO

En el mismo sentido se manifestó Rodrigo Hernández Fernández, seremi MINVU en la zona, para quien la profundización de la democracia es un objetivo primordial del Presidente Gabriel Boric Font.

“Esperábamos un incremento relevante, pero no tanto como el que tuvimos y que hemos podido visualizar esta semana. Organizaciones sociales, comunitarias, de artesanas, de mujeres, organizaciones comunitarias, comités de administración, fundaciones. El Plan de Emergencia Habitacional no se resuelve solo. Necesitamos de otros brazos, que vienen fundamentalmente de la sociedad civil, que pueden decir cosas distintas a nosotros, que lo dicen en tono distinto de nosotros y que tienen urgencias distintas de nosotros, pero que siempre van en una línea muy coherente con esta visión del Estado y el gobierno de Chile, de hacerse cargo de la participación ciudadana y profundizar en el tejido y la cohesión social”, destacó el abogado.

PRESIDENCIAS

La ampliación en el número de miembros del Consejo implica un aumento de las comunas representadas. Los territorios de Río Claro, Curepto, Parral, San Javier, Licantén, Hualañé y Rauco se suman a Talca, Maule, Constitución, San Clemente, Linares, Longaví, Yerbas Buenas, Retiro, Colbún, Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Curicó, Teno, Molina, Romeral y Vichuquén.

Durante estos días, los dirigentes se reunirán para elegir presidencia y vicepresidencia en cada una de las cuatro provincias maulinas. Luego, las cuatro presidencias provinciales se reunirán para escoger una presidencia regional, que representará a la totalidad de los miembros del Consejo de la Sociedad Civil MINVU-SERVIU, procediendo a su instalación oficial antes que finalice el presente mes de marzo.