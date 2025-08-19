Opinión 19-08-2025

Repensar la educación para el nuevo mercado laboral



El fenómeno del “desempleo ilustrado” en Chile demuestra que el nivel formativo

es clave para la empleabilidad, pero que no basta con tener un título: no da lo

mismo qué estudiar ni cómo se adquieren las competencias.

De acuerdo con el informe Enfoque Laboral de la UDP, en el trimestre marzo-mayo

2025 la tasa de desempleo de personas con educación superior tuvo un alza anual

en universitarios de 1,9 pp, muy por sobre el 0,2 pp observado en técnicos

superiores.

Esto puede deberse al importante trabajo de vinculación que realizan las

instituciones técnico profesionales con la industria, desarrollando programas que

responden a las demandas reales del mercado, manteniendo una

retroalimentación constante.

Según el mismo informe, en cuanto al rango etario, el desempleo creció 3,9 pp

entre menores de 30 años con educación superior completa, mientras que en el

rango de 30 a 44 años —perfil típico de estudiantes en instituciones a distancia—

el alza fue de solo 0,9 pp. Esto refuerza la importancia de que estos grupos etarios

continúen sus procesos formativos para apalancar su crecimiento profesional.

Ahora bien, la rapidez de los cambios productivos y la irrupción de la inteligencia

artificial nos obligan a repensar estrategias de diseño y actualización, así como la

vigilancia permanente del mercado laboral y su traducción en programas que

maximicen la empleabilidad.

Estos resultados nos desafían a plantearnos cómo mejorar el acceso al trabajo de

quienes pasan de la enseñanza media a la educación superior y, al mismo tiempo,

cómo formar y reconvertir a quienes ya están trabajando para que sean

profesionales exitosos, pero, sobre todo, personas felices con su desarrollo

laboral.



Agustín De la Cuesta

Vicerrector Académico Instituto Iplacex



