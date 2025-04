Política 26-04-2025

Reporte CPLT: Municipios y organismos públicos recaudaron cerca de $500 millones por arriendo de estadios en 2023



Un informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia reveló que en 2023 los municipios, corporaciones municipales y el Instituto Nacional del Deporte recaudaron un total de $477 millones por concepto de arriendo o concesión de estadios a sociedades anónimas deportivas, lo que representa una disminución del 2,3% respecto al año anterior.

El estudio analizó los ingresos de 32 organismos administradores de recintos deportivos utilizados en los campeonatos de fútbol profesional Primera A y Primera B durante 2022 y 2023. Se identificaron diversas problemáticas en la transparencia de estos ingresos y en la ejecución de los fondos recaudados.

Los principales hallazgos del informe muestran ingresos desiguales y diferencias en la modalidad de cobro. Algunos organismos arriendan por evento, mientras que otros cobran anualmente, generando disparidades significativas en la recaudación. También se identificó una falta de información detallada sobre el uso de los fondos, ya que la mayoría de los municipios y entidades no pudieron precisar en qué se invirtieron estos recursos, al integrarse al presupuesto general.

La baja incidencia en los presupuestos municipales es otra de las conclusiones, ya que en ningún caso la recaudación por arriendo de estadios representó más del 1% del total del presupuesto municipal.

Además, se detectó falta de respuesta y retrasos en la entrega de información. Al realizar la fiscalización, el Consejo para la Transparencia no pudo ingresar solicitudes de acceso a la información por problemas en los sitios web en el 11% de los organismos fiscalizados. Asimismo, respecto de aquellos organismos a los que sí se les pudo dirigir solicitudes de acceso a información, 7 no respondieron y 5 lo hicieron fuera del plazo legal.