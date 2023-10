Opinión 12-10-2023

REQUIEM PARA JACQUES CHONCHOL



Primer congreso campesino PDC, 1966:

Ministro de Agricultura (Trivelli), Diputado (Valdés), J. Chonchol, Pedro Sepúlveda.



Despedir a una persona de las hechuras técnicas, intelectuales, éticas y de reconocimiento mundial, es un desafío y un honor. Mayor es el desafío cuando se trata de una personalidad con convicciones sólidas sobre temas que han sido un hito histórico en nuestro país. ¡Hay un Antes y un Después, a partir de la Reforma Agraria de 1967!

El pensamiento y la actividad múltiple de Jacques se inscriben en ese contexto. En ese ámbito se desarrollan el mensaje y la acción de Chonchol. Tuve el privilegio de conocer ese pensamiento, de aprender y de haber dialogado con él muchas veces. Para mí era un Maestro, en la versión Socrática.

Él no quiso ser y no fue un hombre de Consenso fácil. Tampoco era, ni un dogmático ni un maximalista ciego, como lo han caricaturizado los sectores conservadores contrarios a la Reforma Agraria, de antes y de ahora. Efectivamente, él propuso, impulsó, realizó y defendió con todo su talento y convicción esa necesaria reforma. Él sentó cátedra en la materia y formó muchos profesionales relacionados con el tema, no solamente en Chile. Su pensamiento sobre el tema Agrario fue muchas veces tergiversado, presentándolo como un maximalista en ese tema.

Es un infundio sostener que Chonchol haya querido implantar el Modelo de Colectivismo Estatal en la Agricultura chilena. Al contrario, él era partidario de instaurar una diversidad de formas de propiedad, con predominio de la pequeña propiedad privada de tamaños compatibles con su viabilidad económica y con una masiva difusión en todo el país. El Cooperativismo, en sus diversas formas, también tenía cabida en el esquema organizacional que Chonchol preconizaba. La Empresa capitalista moderna también tenia un espacio en un sector Agrario reformado y moderno.

Sin embargo, Chonchol defendió el Derecho de Reserva de los propietarios expropiados por el proceso de Reforma Agraria. Es decir, una cantidad de hectáreas que eran inexpropiables y que los propietarios podían seguir explotando como empresa privada una parte del predio expropiado. En Linares, esa Reserva patronal podía llegar hasta 120 hectáreas más menos, comprendiendo la Casa Patronal… En suma, aquí hubo indemnización y se dieron alternativas a los propietarios expropiados. Aquí no hubo Expoliación ni Persecución , ni propietarios encarcelados

Durante la campaña presidencial de 1964 el tema de la Reforma Agraria fue ampliamente debatido en diversas instancias nacionales, desde las Universidades hasta las organizaciones sociales. La foto, aquí inserta, sobre el Primer Congreso Nacional Campesino de la Democracia Cristiana en 1966 es una muestra de ese amplio debate nacional. En ese masivo y prolongado diálogo nacional, intensificado entre 1960 hasta 1967 en que se promulgó la Ley de Reforma Agraria, Chonchol jugó un rol decisivo.

Es por cierto normal y obvio que los propietarios expropiados y los sectores anti-reformistas hayan estado en contra del proceso de reforma y tengan opiniones muy negativas respecto de quienes jugaron roles protagónicos en tal proceso.

Chonchol era un intelectual y un humanista de alto nivel, que no se guiaba ni por subjetivos caprichos, ni por mezquindades o animosidades personales respecto de determinados segmentos de la sociedad chilena. Él se definía por diagnósticos y por paradigmas de Justicia Social y de Economía compatibles con un Desarrollo Humano Sustentable.

¿Cuáles son, a mi juicio, las principales Ideas Fuerzas del Pensamiento de Chonchol respecto de la Reforma Agraria?



1. Chonchol y el Modo de Producción Latifundista.



El Modo de Producción Latifundista, es decir, los Grandes Latifundios que han dominado la Economía del mundo Rural desde los siglos XIX y siglo XX, es un modo de producción desastroso desde el punto de vista económico, social y cultural. Explota de manera improductiva las tierras, explota a los trabajadores y es incapaz de exportar productos. Al contrario, debemos Importar lo que podemos producir en Chile.



El Latifundio pagaba salarios muy bajos a los Inquilinos y otros trabajadores que impiden una m Ampliación del Mercado y una Demanda Sustentable para Bienes y Servicios Industriales y Urbanos. La Seguridad Social y los Derechos Laborales no existían, estaban prohibidos…



Las relaciones sociales de producción del Latifundio datan desde el periodo Colonial e impiden, en consecuencia, Emprendimientos Económicos y sociales aptos para incrementar el Desarrollo Económico del País. El Latifundio es improductivo, no permite el desarrollo de las capacidades productivas del país, los bajos ingresos del factor trabajo impiden el desarrollo de una Renta disponible que haga posible un Mercado interior, suficientemente amplio como para sustentar al conjunto de la Economía nacional. Esa escasa productividad económica obligaba a importar bienes alimenticios que el país podía producir de manera competitiva.



Por una parte, ese modo de producir estaba cimentado en la explotación sistemática de la fuerza de trabajo del sector: inquilinos, obligados, trabajadores ocasionales, afuerinos, arrendatarios, medieros y otros campesinos. Por otra parte, se basaba en explotaciones extensivas en superficie donde la productividad de los factores estaba ausente.



Ese sistema se sustentaba también en la concentración de la propiedad de las tierras y del agua en manos de una minoría social que dominaba toda la vida social, económica, cultural y política del sector rural nacional. Ese segmento social constituía una Oligarquía Rural dominante del mundo rural nacional.



El atraso Cultural y Educacional del Mundo Rural hace imposible el Desarrollo Económico nacional. Un sólo dato estadístico para fundamentar esa aseveración: durante el Siglo XIX, alrededor del 90% de la población chilena era ANALFABETA. ¡Qué vergüenza! Y en el campo, ese grave retraso cultural, era aún mayor…



El conjunto de esas características constituía el Sistema Latifundista que dominó la vida rural nacional desde el siglo XIX en adelante…El modelo Latifundista era un factor de Pobreza para el campesinado y uno de los pilares del Subdesarrollo de la Economía chilena.



2. Chonchol y el carácter de la Reforma Agraria.

Por las razones antes señaladas y por varias otras, la Reforma Agraria era una necesidad económica y social si se quería salir del Subdesarrollo y lograr una mejor Distribución del Ingreso que permita un mayor Bienestar para el conjunto de la población. El término del Sistema Latifundista era, en ese contexto, un imperativo ineludible. Hasta el Reformismo preconizado por la “Alianza para el Progreso” propuesto por los Estados Unidos, así lo decía por allá por los años 1960.

Hay en la historia diversos tipos de Reforma Agraria, dependiendo del contexto en que se realizan y según sea la intensidad del cambio social que se pretende alcanzar.

Jacques Chonchol sentó cátedra al definir con precisión las características que debe cumplir una Reforma del sector agrario para que pueda ser considerada como una Reforma Agraria de verdad. Así fue reconocido, en los ambientes intelectuales, sindicales y políticos, en América Latina y en el Tercer Mundo en general.

Esta Reforma ha de ser, según Chonchol:

Rápida: el periodo de transición hacia las nuevas estructuras debe durar poco tiempo, porque hay que garantizar la producción de alimentos suficientes y porque no hay que darles tiempo a los sectores anti-reforma para que actúen en contra.

Drástica: en el sentido que ha de ser profunda, que llegue al núcleo mismo de la estructura del Sistema Latifundista.

Masiva: debe abarcar a la gran mayoría de la superficie de las tierras ocupadas por el Latifundio.

El proceso de Reforma Agraria se inició durante el Gobierno del presidente Frei Montalva en 1964 y se intensificó durante el Gobierno del presidente Allende. Desde 1964 y hasta 1967 se inició el proceso de redacción del proyecto de ley sobre el tema. Ese proceso se dio en el Parlamento y también en la sociedad civil. Chonchol jugó un rol estelar, en ambos frentes, desde ese inicio y desde antes en el ámbito ideológico.

Simultáneamente, como Vicepresidente de INDAP puso ese Instituto al servicio pequeños propietarios, arrendatarios y medieros de todo Chile. Al mismo tiempo que implementó una Campaña de Alfabetización Rural que se hizo con el Método del famoso Educador y Antropólogo brasileño Paulo Freire. Los sectores anti-reforma desataron una campaña comunicacional presionando al Gobierno para que le pidiera la renuncia. Tres años alcanzó a durar Jacques en ese Instituto, debió renunciar… Pero ya el proceso estaba en marcha.

Llegado el Gobierno de Allende y ya como Ministro de Agricultura, Chonchol pudo imprimir su sello a la Reforma Agraria Chilena. Lamentablemente, en tres años no era posible desplegar en su plenitud la nueva estructura de la Agricultura nacional reformada. La Dictadura trató de destruir ese proceso de liberación económica, social y cultural, no pudo lograrlo totalmente. Algo quedó, pero el Modo de Producción Latifundista no pudo ser restablecido. El Latifundio desapareció. La Reforma Agraria logró ese objetivo. Fue y es un logro histórico muy importante.

3. El profesional, el intelectual, el ser humano.

Jacques Chonchol, se preocupó y pudo alcanzar una formación profesional del más alto nivel.

Destacado alumno de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, fue también presidente del Centro de Alumnos de la Facultad. Posteriormente realizó estudios de Postgrado en prestigiosas Universidades Europeas: el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Paris; de Desarrollo Económico en la London School of Economic and Political Sciences de la Universidad de Londres. Durante su Exilio en Paris obtuvo el Doctorado de más alto nivel en Francia.



Fue Asesor Internacional en temas de Desarrollo y Reformas Agrarias de varios Gobiernos de América Latina y de África. En cuanto Consultor de CEPAL y de FAO realizó tales asesorías.



En Chile creó y dirigió el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) de la Universidad Católica de Chile.



En París, fue nombrado Director del “Institut des Hautes Études pour l’Amérique Latine”. Se trata de un Organismo Autónomo relacionado con la Universidad de Paris, para mantener y perfeccionar las relaciones económicas y culturales de Francia con todos los países de América Latina.

Simultáneamente, con sus actividades en ese Instituto, era Profesor guía para personas Doctor antes que postulaban a obtener Doctorados en la Universidad de París.

Una persona con tal CV y con tales experiencias, era también un brillante intelectual: autor de varios libros, conferencista y autor de artículos para revistas y diarios en Chile y en el Extranjero. Tales como Mensaje, Panorama Económico, Política y Espíritu, en Chile; Temoignage Chrétien, Esprit y Le Monde Diplomatique en Francia.

En suma, Jacques Chonchol era reconocido como una Autoridad Mundial no sólo en temas de Reformas Agrarias, sino que de Estrategias de Desarrollo Económico de países del Tercer Mundo.

En los medios intelectuales del mundo progresista y cristiano europeo y latinoamericano, Chonchol gozaba de un enorme prestigio. Para citar algunas personalidades destacadas de ese universo con los cuales él se relacionaba; Pierre Mendes France, Michel Rocard , destacados economistas y Primeros Ministros de Francia.

Desde el punto de vista ideológico Chonchol se situaba dentro del Pensamiento Cristiano en sus versiones más progresistas. Emanuel Mounier, Teilhard de Chardin, L.Lebret. J. Comblin para citar algunos pensadores apreciados por él.

Fue militante de la Democracia Cristiana hasta 1967, después fue destacado dirigente del MAPU y de la Izquierda Cristiana.

Un recorrido tan brillante como el suyo, estaría mutilado si no se destacara un rasgo esencial de su carácter: su Consecuencia irreductible con los Valores que defendía. Su Honestidad política e Intelectual, al lado de un Compromiso con la Justicia Social y la Solidaridad con los sectores populares en Chile y el Mundo.

El sábado depositamos un clavel en su tumba, saludamos a su familia más cercana y ahora le enviamos un cariñoso abrazo.

¡JACQUES CHONCHOL: ¡GRACIAS Y DESCANSA EN PAZ!



PEDRO SEPÚLVEDA ALARCÓN

SOCIÓLOGO.

Colbún, 11 de octubre de 2023.