Opinión 25-10-2024

REÍR LLORANDO

Tily Vergara



Han sucedido tantos acontecimientos en el último tiempo que nos hace alejarnos, cada vez más, de lo que podría ser un estado de amplio optimismo. Las decepciones se suceden día a día como un ramillete de negras flores que el viento esparce por doquier dejando en el aire un nauseabundo olor que, ni siquiera la brisa primaveral logra despejarlo del ambiente. El pesimismo nubla nuestro horizonte, no queda nada que sea capaz de anular tanta desesperanza ante los hechos que nunca soñamos, ni en las peores pesadillas; esa llegada violenta de tan brutal realidad. Así permanecemos con la cabeza gacha y el corazón dolido.

¿Qué nos queda por hacer? Simplemente nada. Impávidos nos enteramos de todo lo malo que sucede. De las críticas, de las recriminaciones, de las peleas de ambos lados, pretenden adueñarse de una razón absoluta que no se condice con la realidad, lo que les importa es continuar la lucha de ideas y doctrinas que no llevan a nada que beneficie verdaderamente al grueso de la comunidad. Y así se suceden los días, muchas críticas y poco quehacer para el beneficio de las personas.

Hay un gran poema de Juan de Dios Peza, poeta mexicano: “Reír Llorando” y lo recuerdo cada vez que me entero de lo decepcionante que es ver las noticias. Todos estamos rayanos a la hipocondría, porque nos sentimos tristes y desilusionados de la vida.

- ¿Somos o tenemos algo de Garrick.?

-“ Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: - eres el más gracioso de la tierra, y el más feliz…- y el cómico reía.”

- “Víctimas del Spleen los altos lores, en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su Spleen en carcajadas”.

- “Una vez ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío: - sufro – le dijo – un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo; no me importa mi nombre ni mi suerte; en un eterno Spleen muriendo vivo y es mi única pasión la de la muerte”

El médico le recomienda viajar, pero él ha viajado demasiado, también le sugiere leer y él lee mucho, entonces le dice que busque el amor de una mujer y él le responde que es amado. También puede serle útil un título de nobleza y él le explica que nació noble.

“Pobre seréis quizás – tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? – tantas escucho.¿Qué tenéis de familia?- mis tristezas. -¿Vais a los cementerios? – mucho…mucho.”

El paciente estaba preso de una gran depresión. Es posible que en ese tiempo sucedieron muchos hechos ajenos a su cotidianeidad pero como ser sensible atropellaron su alma dejándola mustia ante la vida.

- “Me deja – agregó el médico – perplejo vuestro mal: mas no debo acobardaros tomad hoy por receta este consejo : sólo viendo a Garrick podéis curaros. – A Garrick? - Sí a Garrick, la más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa; todo aquel que lo ve, muere de risa; tiene una gracia artística asombrosa. – ¿y a mi me hará reír? – Oh, sí, os lo juro; él sí, nadie más que él; mas…¿qué os inquieta? – Así – dijo el enfermo – no me curo; yo soy Garrick…, cambiadme la receta.”

- El sorprendido médico escucha la revelación de esa persona que presa e suma angustia es el famoso actor que hace reír a pesar del gran dolor que le invade por cosas inexplicables, puede ser que sus contemporáneos eran simples seres egoístas que nunca repararon en la gran aflicción que lo invadía.

- Puede que haya estado inmerso en una sociedad parecida a la nuestra.

- Puede que haya presenciado grandes injusticias y malas decisiones de los gobernantes.

La gran monotonía que hizo presa de su ser puede haber tenido muchas causas.



- “Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio,, hacer reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio.” “¡Oh, cuántas veces al reír se llora! Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe.” El carnaval del mundo engaña tanto, que la vida son breves mascaradas, aquí aprendemos a reír con llanto, y también a llorar con carcajadas.

- (Me salté algunos versos por la extensión de la columna).

Es época de elecciones pero el ambiente se torna indiferente ante tanta propaganda de tantos candidatos. Si se cumpliera lo que proponen cada uno de ellos y si se hubiese cumplido, en el pasado lo que propusieron otros políticos, todo sería distinto y no estaríamos tan apenados.

Porque llega la triste realidad y nos sentimos como _Garrick, que ya nada nos causa encanto ni atractivo porque este carnaval del mundo que engaña cada vez más, nos hace sonreír sin poder disimular la tristeza acumulada al ver que todo está al revés. Los valores trastocados. Gente que se hace famosa circulando en ese ambiente fantasioso y lo que más duele, se le aplaude, se le paga por aparecer en un programa, no importa que esté cumpliendo arresto domiciliario. Es una burla que duele como duele pagar un impuesto cada vez que compramos nuestro pan de cada día. Es para estar desolados, es para envidiar, en algún instante a los seres que ya partieron y que no ven como se destrozó este mundo metido en los vicios y miserias humanas donde la razón se disparó hacia otros confines y costará mucho que vuelva, algún día.

En el reciente 23 de octubre, nublado, una lluvia tímida despertó la serenidad del amanecer con cierta amargura y pensé en este actor, ficticio o no, que personifica a alguno de nosotros en ciertos momentos de cierta anomia, un día dedicado a Garrick, actor que hizo reír a tanta gente a pesar de tener el alma destrozada por una inexplicable melancolía. Puede que mañana sea un día mejor, lo merecen los niños, los jóvenes y ancianos que aún conservan la esperanza que lo que cause dolor, desaparezca poco a poco y que renazcan nuevas ilusiones como las flores, los frutos, el trinar de avecillas, que el verdor del follaje dispensa la sombra anhelada y vuelva la calma y se vaya, de una vez por todas, la tristeza de esta día de octubre.