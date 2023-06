Opinión 30-06-2023

RESERVAS DE FORTALEZA CIUDADANA



Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia



Vivimos tiempos difíciles. Quién podría negarlo. En lo social, lo moral, lo político, lo económico, lo climático (para qué decirlo). Chile parece oscurecerse. Nuestra patria es así. De la “copia feliz del edén”, suele pasar a las estepas del averno. Pero el chileno, especialmente algunos, es pellín enhiesto, fuerte y noble, que parece robustecerse en las adversidades.

Hemos visto las escenas de heroísmo y de egoísmo, de aciertos y equivocaciones de nuestras autoridades, hombres públicos y voceros de distintas esferas, en los medios de comunicación. Desde un responsable de la conducción del estado que debe retornar de un viaje porque su país, puesto bajo su responsabilidad, se hundía en las aguas, hasta parlamentarios que envían “voces de apoyo” desde unas vacaciones de fin de semana en playas tropicales. Todo un espectáculo.

Pero, a la vez, hay hombres y mujeres, enfundados en trajes de bomberos, carabineros o militares o simples ciudadanos voluntarios, que han salido a tender la mano a sus hermanos en desgracia. Sin perder su tiempo en histriónicas apariciones de matinales, sin enfrascarse en discusiones sobre presuntas responsabilidades, han seguido lo que indica la brújula del buen sentido.

En Linares, bomberos perdió a uno de los suyos en esta batalla por salvar vidas. Ahí están sus compañeros de filas buscándolo. El Comandante Marcelo Retamal Pérez salió junto a los suyos, hoy 28 de junio a intentar rescatarlo. Lo han hecho por horas, noches y días. Robinson Altamirano cayó a las aguas en el sublime intento de salvar la existencia de un semejante. No estaba en una oficina, tras un escritorio, dictando cátedra de prevención, sino que luchaba en la trinchera de la guerra contra la naturaleza que se vuelve maligna cuando se enfurece. Su otro compañero logró sobrevivir aferrado a un árbol. Pero el objetivo se logró.

Mi otro comentario es para Mario Meza Vásquez. No el Alcalde, sino el ciudadano elegido por sus iguales para cuidar de la comunidad. Ahí ha estado, con declaraciones cautas y accionar intenso. No ocupa estelares con bien cuidadas corbatas ni maquillaje previo como otros jefes comunales mejor posicionados en los canales televisivos. Las dos o tres veces que lo hemos visto en las pantallas, viste una casaca sucia de barro, un rostro cansado, pero su palabra es serena. Los linarenses lo ven como el líder necesario en un momento difícil.

Alguien podrá decir que somos amigos. La verdad es que no podría afirmarlo. Hemos conversado y hecho cosas juntos, pero no he compartido su mesa ni él la mía. Coincidimos, es cierto, pero no integramos su círculo más personal. Soy en verdad, un observador desapasionado de la vida provincial. Sin banderías ni proselitismos mezquinos.

A los Retamal Pérez los conozco desde hace años, muchos años. Gustavo es mi hermano de innumerables batallas por la cultura. Sé de sus afanes heroicos sin aspavientos.

Todos, Alcalde, funcionarios de diversas índole y actividad, bomberos, carabineros, civiles de buena voluntad, organismos de todo tipo, que no perciben dietas envidiables ni se realizan turbias maniobras con el bienes a su cargo, están hoy, como siempre, en cada tragedia, en la hora de la angustia ante los azotes de nuestra generosa pero áspera naturaleza, ubicados en el lugar para el cual no se piden votos, sino que grandeza espiritual, amor al prójimo, haciendo suyo el dolor de tantos y la pena de muchos.

Walter Reuther, notable político norteamericano, escribió: “No hay mayor favor que servir a tu hermano. Y no hay mayor satisfacción que hacerlo bien”