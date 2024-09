Editorial 28-09-2024

Residuos peligrosos

Hasta el 10 de octubre tendrán plazo los senadores y el Ejecutivo, para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, en materia de exportación de residuos peligrosos.



Esto luego que la Sala aprobara la idea de legislar en la pasada sesión ordinaria, con 17 votos a favor, uno en contra y una abstención. Así las cosas, la norma volverá a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales para ser perfeccionado su articulado.

El objetivo de la moción es establecer la prohibición de exportación de residuos peligrosos y autorizarlo excepcionalmente cuando no exista la infraestructura técnica nacional para su procesamiento.



Cabe consignar que hoy no existe una norma concreta que permita el correcto manejo de estos residuos en la ley N° 20.920, limitándose a prohibir la importación de residuos peligrosos para su eliminación y autorizar la importación para valorización. A pesar de los convenios y compromisos suscritos como el Convenio de Basilea, Chile no asegura el cumplimiento normativo eficaz en esta materia.



Los parlamentarios coincidieron en que el proyecto debe ser perfeccionado dado que se trata de una materia compleja, altamente técnica que debe estar regulada con cuidado para evitar malas prácticas