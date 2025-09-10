Hoy
miércoles 10 de septiembre del 2025
Política 10-09-2025
Respalda estandarización del permiso de circulación
La Sala de la Cámara aprobó, en general, por 114 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, el proyecto que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, para exigir la emisión de un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas del país.
La norma, que vuelve a la Comisión de Obras Públicas para revisar las indicaciones presentadas, establece que todas las municipalidades del país deberán emitir un permiso de circulación único y estandarizado. Esto de acuerdo a especificaciones técnicas que establecerá el respectivo reglamento.
Particularmente, el texto propone especificaciones, tanto en el formato físico, con métodos de verificación de autenticidad, como en formato digital, mediante códigos que permitan su validación en línea por las autoridades en tiempo real.
