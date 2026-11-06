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    Política 06-11-2026
    Respaldan fondos de los Gobiernos Regionales y el Ministerio Público tras acuerdos con el ministerio de Hacienda
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    Respaldan fondos de los Gobiernos Regionales y el Ministerio Público tras acuerdos con el ministerio de Hacienda

    Valorando el diálogo constructivo, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos avanzó en el despacho de dos partidas que requirieron establecer un acuerdo entre las partes. Se trata de los fondos destinados a los 16 gobiernos regionales y al Ministerio Público. Posteriormente se dio luz verde a los recursos del ministerio de Vivienda y Urbanismo.
    En forma unánime, la Comisión aprobó la partida de los Gobiernos Regionales (Gore) luego de ratificar el acuerdo al que llegó el ministerio de Hacienda con la Asociación de Gobernadores Regionales.
    El director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez detalló que lo principal es el cambio de cada uno de los capítulos y programas. Se amplía el porcentaje de emergencia de un 2 a un 4%, se elimina el 3% que se reasigna desde los Gores al ministerio del Interior, se aumentan los montos para agilizar inversiones, se permite la contabilización de gastos desde enero y se flexibiliza el uso de los fondos de apoyo al transporte
    Freddy Mora | Imprimir | 229

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