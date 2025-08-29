viernes 29 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 29-08-2025
    Respaldan norma que fortalece las ferias libres reconociendo la necesidad de perfeccionar su articulado
    Tras concluir la ronda de audiencias, los integrantes de la Comisión de Economía despacharon a Sala, el proyecto que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas.
    La iniciativa dispone que a cada municipio, le corresponderá el establecimiento de una feria libre. Este procedimiento deberá contemplar varias etapas, como entregar un informe de sostenibilidad y factibilidad; pronunciamiento del Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres y acuerdo del Concejo Municipal.
    Dado lo anterior, la norma establece una estandarización de la ordenanza local para ferias libres entre los diversos municipios para regular el porcentaje mínimo de permisos, los criterios para la asignación de estos, vigencia mínima y rubros de feria permitidos. Así también, considera estándares mínimos para el espacio de servicio, gestión medioambiental y disposición de residuos.
    Freddy Mora

