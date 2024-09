Opinión 10-09-2024

Respetado Sr Director:

Hace pocos días el diario de su prestigiosa dirección dio a conocer una noticia que, en verdad, no deja de ser penosa: los restos del primer rector de nuestro Liceo, don Baldomero Frías Urrutia próximo a cumplir 150 años de existencia, estarían perdidos o al menos extraviados en el Cementerio General de Santiago.

La noticia, proporcionada por don Jaime González Colville, quien según explica, realizó una minuciosa búsqueda de la tumba en el camposanto capitalino, no causó, a mi entender, impacto alguno en la comunidad liceana.

Esperábamos alguna reacción de la Dirección del establecimiento, un gesto de preocupación o una opinión sobre tan triste situación.

Estamos informados, por la prensa, que el Liceo escribe la Historia del plantel, pero también lo hace, paralelamente, el señor Gonzàlez Colville. Lo sucedido, según refiere el investigador, es semejante a lo acontecido con la tumba de Valentín Letelier, la cual pudo ubicar por una puntual situación que él precisa, trayendo sus restos hasta la entrada del Liceo, donde hoy están.

No quisiéramos suponer que al hacer la historia del Liceo, sus autores están olvidando el pasado.

Ahora, ¿Por qué hacer historias paralelas de un mismo hecho?

La Dirección del Liceo, desde luego, tiene la palabra.



Lo saluda atentamente:



José Manuel Urrutia Vargas