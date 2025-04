Editorial 12-04-2025

Responsabilidad Penal Adolescente

La Comisión de Constitución aprobó y remitió a Sala el proyecto que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes.

La propuesta, originada en moción, busca fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

Previo a la votación, la instancia escuchó a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien pidió considerar en la discusión dos puntos. Estos apuntan a que las evidencias muestran que bajar la edad de responsabilidad penal o incrementar las sanciones a menores no tiene efectos en los índices de criminalidad.

Sobre aumentar las penas a los adolescentes, se dijo que según estudios internacionales y latinoamericanos, esto no ha tenido un efecto disuasivo real en los adolescentes, debido a que por su inmadurez neurológica y moral no responden de igual forma que los adultos.

No obstante, la norma propuesta por el Ejecutivo establece que todos los procesos penales en que participen menores con adultos se van a regir bajo la jurisdicción especializada adolescente.