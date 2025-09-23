martes 23 de septiembre del 2025
    Editorial 23-09-2025
    Responsabilidad Penal Adolescente
    La Sala de la Cámara Baja respaldó el segundo informe del proyecto que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. La propuesta pasa ahora a su segundo trámite constitucional en el Senado.

    Durante la sesión, las y los diputados aprobaron todas las indicaciones que se propusieron ingresar al proyecto, que fueron visadas previamente por la Comisión de Constitución.

    Dichos cambios disponen que los delitos de mayor connotación social como: secuestro con homicidio, sustracción de menores, violación con homicidio, secuestro con extorsión, incendio con resultado de muerte o cualquier otro de especial gravedad, cometido por menores de entre 14 y 16 años, tendrán la misma penalidad fijada para los cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años.

    Ello significa que las sanciones que se establezcan y que deriven en régimen cerrado o semicerrado con reinserción social, aumentan a su tope máximo. Actualmente, estas penas no pueden exceder de 5 años, pero con la modificación aprobada ese plazo aumenta a 10 años.

    Otra modificación establece que si un mayor de 16 años comete un delito de gravedad, se elimina la calificación de irreprochable conducta anterior, que hoy se aplica solo a partir de los 18 años.

    Además, se determinan cambios a la regulación del recurso de apelación, así como respecto del quebrantamiento de la internación provisoria. Ello dará lugar a una intensificación de los programas de rehabilitación e intervención, no pudiendo solicitar beneficios o remisión de la pena hasta el plazo de un año.
