Editorial 06-02-2024

Respuestas concretas para el buen uso de las Telecomunicaciones



Nuevamente el escenario de las emergencias ha dejado de manifiesto que se requiere irremediablemente una nueva y moderna estructura no sólo en materia de recursos técnicos, sino también en cuanto a la modernización del Estado y todos sus estamentos, que permita dar una respuesta más efectiva a quienes sufren sus consecuencias.

Muchas han sido las campañas que se han visto, por ejemplo, en cuanto a telecomunicaciones que daban cuenta de las bondades de la fibra y la puesta en marcha de sistema de 4G y 5G y demás.

Sin embargo, bastó la ocurrencia de estos mega incendios para dejar de manifiesto que a pesar de todos estos avances, no ha sido posible mantener la continuidad de las comunicaciones para el uso de equipos de emergencia y las familias afectadas.

Vendrán cientos de explicaciones seguramente, justificando la falta de operatividad de los servicios pero lo cierto es que una vez revisados todos ellos, la conclusión será la misma. Estamos al debe con una respuesta efectiva para enfrentar estos eventos.

Ejemplos más cerca aún. En nuestra precordillera hay zonas que se mantienen todavía con un servicio de telecomunicaciones que funcione normalmente. Y eso que afortunadamente no hemos tenido emergencias.

Más allá de todo lo descrito, en la práctica oficios irán y vendrán; lo importante es lograr que esta materia, tan relevante en estos días, tenga soluciones concretas, que permitan entregar tranquilidad a quienes necesitan utilizar estos servicios; más aún, en días donde son afectados por eventos como los que estamos viendo por estos días.