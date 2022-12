Crónica 30-12-2022

Resumen noticioso del año 2022

1er. semestre



En medio de una pandemia que no quiere dejarnos tranquilos en el mundo, en Chile, en nuestra región y en Linares, estamos llegando a otro final de un año para el olvido, pero que a todas luces ha sido muy dispar en su acontecer.

Muchas y largas declaraciones, buenas y mejores intenciones y muy pocas acciones reales de quienes son autoridades electas por la ciudadanía, o de aquellas que responden al criterio y la confianza de la autoridad que los designa en el cargo. Como se dice, en lenguaje popular, “mucha fotografía”; donde nadie quiere quedar fuera. Es una foto para la historia, nada más.

La inteligencia artificial, el metaverso, las ciencias exactas, los deportes de elite, el deporte del barrio, la salud personal y colectiva, la educación pública y privada, la cultura intra y extramuros; en fin, la sociedad toda, a la búsqueda de soluciones, para mejorar la calidad de vida de las personas individuales y de los grupos en los distintos ámbitos del quehacer ciudadano -cada cual-, desde su propio punto de vista, valora y califica las acciones de este año que se va en retirada.

Las vacunas, los pcr, los bonos, los trámites en las oficinas y sus largas filas (con y sin toldos), la justa molestia de los adultos mayores por la poca deferencia en sus trámites, las quejas del ciudadano común y corriente que deambula buscando dónde encontrar una real solución a su problema. En fin, todos tenemos algo que decir. ¡Ah!, y si no tienes clave única, otro escollo en el trámite. Todo de nuevo. En fin, un año muy complejo, que esperamos se retire pronto.

En esta revisión de algunas situaciones ocurridas, hacemos un repaso visual a través de portadas, con una mirada y un punto de vista desde este medio escrito; que puede no ser representativo para alguien, en lo personal o para algunos, en lo grupal.

Las portadas reflejan el acontecer del día y dan cuenta cómo esa noticia contribuyó o aportó al progreso de la ciudad. Y, en su entorno, algunos titulares, que dan cuenta (a veces de forma recurrente) como nos desenvolvemos en esta ciudad encantadora.