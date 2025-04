Opinión 25-04-2025

RESUMIENDO

Oscar Mellado Norambuena



Recuerdos; mis padres,

Mi casa, niñez y mis sueños,

¿Dónde se fueron?

Los llevo el otoño entre hojas truncas,

En la primavera pregunte a las flores

Pero no volvieron.



Los que ya se fueron, como nos iremos,

Mi padre en la puerta envuelto en silencio

Me mira, sonríe, vuelve al pensamiento,

Mamá junta flores para el padre eterno.



Como pasa el tiempo, como pasaremos,

Máquina que sale no tiene regreso

Ni palanca de cambios con su retroceso

Y tal vez con suerte encuentres un repuesto.

Todo ser que parte va sin rumbo fijo va haciendo camino

Lleva copilotos, sus padres y hermanos

La suerte, el destino.



Es corto este viaje, el llegar a viejo parecía tan lejos;

Un hermoso sueño, con las pesadillas que también hubo.

Ya no están mis padres, ni casa, ni caminos nuevos

Tan solo me resta el último destino, está reservado por haber nacido.