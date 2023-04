Crónica 06-04-2023

Retén de Carabineros de Vara Gruesa

Jefe de Retén: Suboficial Jeanette Aravena Araya.



Fecha de ingreso a la Institución Policial:1997, en la Escuela de Formación de Cerrillos, Santiago de Chile. Años de servicio: 26.



Ya son 26 años siendo parte de la Institución Policial de Carabineros de Chile, en la que la Suboficial Jeanette Aravena Araya se ha desempeñado en diferentes roles, predominado siempre el trabajo en terreno, aquella labor cercana con la comunidad, estando comprometida con la lealtad y su entrega a la seguridad de toda la ciudadanía. En la actualidad la Suboficial, quien es casada y tiene 3 hijos, de 21, 18 y 10 años, se siente dichosa de mirar el pasado con regocijo y admirada de su trabajo, es más, como ella bien lo mención,a orgullosa por que su hijo mayor siguió sus pasos y también se prepara para ser Carabinero.



“Un aniversario más, una fecha para recordar, y conmemorar los 96 años de Carabineros de Chile. Sólo expresar mis agradecimientos a esta hermosa institución que me vio crecer en lo personal y profesional, que me dio enseñanzas y las armas para defender lo justo con sabiduría, saber que lo que se lleva puesto no es solo un uniforme, sino que es algo que se lleva en el corazón. Insto a mis camaradas a seguir dando lo mejor de sí en su día a día, vestir su uniforme con decoro y prestancia y, como siempre ,dejando en alto el nombre de Carabineros de Chile.