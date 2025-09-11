jueves 11 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 11-09-2025
    Retiro: Carabineros de sector Copihue detuvo a un sujeto por el delito de tráfico de drogas
    De manera permanente, Carabineros del sector Copihue, comuna de Retiro, desarrolla controles vehiculares con el propósito de entregar seguridad y resguardo policial a la comunidad; lo que se ve incrementado en vísperas de Fiestas Patrias, siempre en el contexto de prevenir accidentes viales y delitos.
    En este ámbito, en horas de la noche del martes, tras efectuar un control vehicular en Avenida Bernardo O’Higgins intersección Avenida San Luis, se detuvo a un sujeto por infracción a la ley 20.000 o ley de drogas, las que mantenía en el interior del móvil.
    En concreto, se requisó ketamina, la que fue incautada junto a una pesa digital y remitida al Servicio de Salud del Maule.
    El hombre identificado con las iniciales P.J.F.Z., de 24 años fue puesto a disposición de la justicia, por orden del Fiscal a cargo, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido.

    Freddy Mora

