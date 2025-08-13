miércoles 13 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 13-08-2025
    Retiro: Carabineros detuvo a un sujeto por receptación de una cuatrimoto
    En la comuna de Retiro, en circunstancias que Carabineros del sector realizaba patrullajes de seguridad y prevención, se detuvo a un sujeto por receptación de una cuatrimoto.
    Tras recibir un llamado por medio del celular del número del cuadrante por parte de un vecino, que indicaba que en calle Hugo Parra Arévalo mantenía a la vista una cuatrimoto, la que era de su propiedad, y que fue sustraída desde su domicilio hace un par de días, los efectivos policiales se trasladaron al lugar.
    En el operativo, encontraron en el interior del inmueble señalado a un menor de edad (16 años) y la cuatrimoto; tras revisarla, se determinó que precisamente era del denunciante, quien había efectuado la denuncia correspondiente el día 1 de junio de este año.
    Por ello, se detuvo al sujeto, siendo trasladado hasta la unidad policial, además, de la moto, la que estaba pintada de color negro siendo originalmente de color verde oscuro.
    Por instrucción del Fiscal a cargo, el individuo fue puesto a disposición de la justicia, quedando citado para los próximos días para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido.

    Freddy Mora | Imprimir | 110

