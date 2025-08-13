Policial 13-08-2025

Retiro: Carabineros detuvo a un sujeto por receptación de una cuatrimoto



En la comuna de Retiro, en circunstancias que Carabineros del sector realizaba patrullajes de seguridad y prevención, se detuvo a un sujeto por receptación de una cuatrimoto.

Tras recibir un llamado por medio del celular del número del cuadrante por parte de un vecino, que indicaba que en calle Hugo Parra Arévalo mantenía a la vista una cuatrimoto, la que era de su propiedad, y que fue sustraída desde su domicilio hace un par de días, los efectivos policiales se trasladaron al lugar.

En el operativo, encontraron en el interior del inmueble señalado a un menor de edad (16 años) y la cuatrimoto; tras revisarla, se determinó que precisamente era del denunciante, quien había efectuado la denuncia correspondiente el día 1 de junio de este año.

Por ello, se detuvo al sujeto, siendo trasladado hasta la unidad policial, además, de la moto, la que estaba pintada de color negro siendo originalmente de color verde oscuro.

Por instrucción del Fiscal a cargo, el individuo fue puesto a disposición de la justicia, quedando citado para los próximos días para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido.



