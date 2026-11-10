Policial 10-11-2026

Retiro: Carabineros entregó un momento de alegría y amistad a un joven de la comuna



Hasta un domicilio en el sector de Santa Delfina en la comuna de Retiro, llegaron los Carabineros la Tenencia del sector, liderados por el Suboficial Mayor Pedro Acuña Bravo, para saludar a Eduardo, quien tiene 30 años y padece de una enfermedad autoinmune (espondilitis anquilosante).

En la instancia, Carabineros llevó una sorpresa muy especial al joven, una camiseta de su equipo de fútbol favorito, Universidad de Chile; Eduardo no podía creerlo, y entre emoción, alegría y agradecimiento recibió este obsequio.

Tanto Eduardo como su familia, agradecieron profundamente el gesto otorgado, además de la colaboración y disposición de los funcionarios policiales, quienes, junto con cumplir su labor preventiva y de seguridad, mantienen un permanente compromiso con las personas de una manera cercana y permanente.

De esta manera, Carabineros reafirma su compromiso de estar presente no solo en materia de prevención y seguridad, sino también acompañando y apoyando a quienes más lo necesitan.

