Social 09-08-2025

Retiro certifica a dirigentes vecinales en Escuela de Formación sobre Ley 19.418

La Municipalidad de Retiro llevó a cabo una jornada de Escuela de Formación de Dirigentes, iniciativa que busca entregar herramientas y conocimientos a los líderes y lideresas sociales de la comuna, fortaleciendo así su rol dentro de las organizaciones comunitarias.

La capacitación, realizada estuvo enfocada en la Ley 19.418, que regula las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias. Durante la jornada, los participantes pudieron conocer y profundizar sobre los alcances de esta importante normativa, reflexionar sobre el rol dirigencial, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la relevancia del trabajo en red.

Tras la capacitación, se dio paso a la ceremonia de certificación, instancia en la que se reconoció el compromiso y la participación activa de cada dirigente presente. El acto contó con la presencia del alcalde de Retiro, Rafael Ramírez, quien felicitó a los y las dirigentes por su dedicación y los instó a continuar trabajando con fuerza y convicción por sus comunidades.



