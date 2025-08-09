sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 09-08-2025
    Retiro certifica a dirigentes vecinales en Escuela de Formación sobre Ley 19.418
    Publicidad 12
    La Municipalidad de Retiro llevó a cabo una jornada de Escuela de Formación de Dirigentes, iniciativa que busca entregar herramientas y conocimientos a los líderes y lideresas sociales de la comuna, fortaleciendo así su rol dentro de las organizaciones comunitarias.
    La capacitación, realizada estuvo enfocada en la Ley 19.418, que regula las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias. Durante la jornada, los participantes pudieron conocer y profundizar sobre los alcances de esta importante normativa, reflexionar sobre el rol dirigencial, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la relevancia del trabajo en red.
    Tras la capacitación, se dio paso a la ceremonia de certificación, instancia en la que se reconoció el compromiso y la participación activa de cada dirigente presente. El acto contó con la presencia del alcalde de Retiro, Rafael Ramírez, quien felicitó a los y las dirigentes por su dedicación y los instó a continuar trabajando con fuerza y convicción por sus comunidades.

    Freddy Mora | Imprimir | 69

    Otras noticias

    Director del Maule es finalista del Premio LED 2025 por su trabajo en convivencia y salud mental escolar
    Director del Maule es finalista del Premio LED 2025 por su trabajo en convivencia…
    Seremi del Medio Ambiente realiza charla informativa por incorporación de producto prioritario textil en normativa de reciclaje
    Seremi del Medio Ambiente realiza charla informativa por incorporación…
    PARTE FERIA EXPO LINARES.-
    PARTE FERIA EXPO LINARES.-
    Cauquenes: Cerca de 70 alumnos del SLEP Maule Costa son atendidos en operativo dental de la USS
    Cauquenes: Cerca de 70 alumnos del SLEP Maule Costa son atendidos en operativo…
    Autoridades realizan el lanzamiento provincial del Campeonato de Cueca Adulto Mayor 2025
    Autoridades realizan el lanzamiento provincial del Campeonato de Cueca…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para