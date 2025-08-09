sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 09-08-2025
    Retiro: evalúan como exitosa ronda impacto para detectar personas con órdenes pendientes
    Publicidad 12
    La Municipalidad de Retiro, a través de su programa de Seguridad Pública y en coordinación con Carabineros de Chile, informó que se desarrolló con éxito la estrategia nacional denominada “Ronda Impacto”, operativa que tuvo lugar en todo el país y cuyo principal objetivo es detectar a personas con órdenes de detención pendientes por distintos delitos, mediante controles de identidad, fiscalizaciones y copamiento táctico-operativo en zonas priorizadas.
    En la comuna de Retiro, la intervención se concentró en diversos sectores urbanos y rurales como Población Bicentenario, Población Corvi, Parque Bernardo O’Higgins, Villa Nuevo Sueño, Población Juan Pablo II, Plaza de Armas, Santa Isabel, Los Robles, Ajial y Santo Tomás, generando presencia policial y fortaleciendo la percepción de seguridad entre los vecinos y vecinas.
    Entre los principales resultados obtenidos durante la jornada, se destacan:
    -10 controles de identidad
    -10 controles vehiculares
    -6 infracciones de tránsito cursadas
    Esta labor preventiva se suma a una importante medida impulsada por la actual administración municipal, precisaron: la contratación de Esteban Escobar, ex oficial de Carabineros con el grado de mayor y con 28 años de trayectoria institucional, quien ahora está a cargo de la Oficina de Seguridad Pública. “Su experiencia y liderazgo permitirán fortalecer la coordinación con las policías, implementar nuevas estrategias de prevención y establecer una relación más directa con la comunidad en materia de seguridad”, indicaron desde el Municipio de Retiro.

    Freddy Mora | Imprimir | 86

    Otras noticias

    Carabineros, PDI y autoridades realizaron ronda impacto en Región del Maule
    Carabineros, PDI y autoridades realizaron ronda impacto en Región del…
    Prisión preventiva para imputado por crimen en cruce ferroviario en Linares
    Prisión preventiva para imputado por crimen en cruce ferroviario en Linares
    Longaví: Carabineros detuvo a un sujeto por porte y tenencia ilegal de arma de fuego y munición
    Longaví: Carabineros detuvo a un sujeto por porte y tenencia ilegal de…
    Chanco:Carabineros realizó detallada Cuenta Pública de la gestión operativa 2024
    Chanco:Carabineros realizó detallada Cuenta Pública de la gestión operativa…
    Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule
    Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente por actividad…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para