Policial 09-08-2025

Retiro: evalúan como exitosa ronda impacto para detectar personas con órdenes pendientes

La Municipalidad de Retiro, a través de su programa de Seguridad Pública y en coordinación con Carabineros de Chile, informó que se desarrolló con éxito la estrategia nacional denominada “Ronda Impacto”, operativa que tuvo lugar en todo el país y cuyo principal objetivo es detectar a personas con órdenes de detención pendientes por distintos delitos, mediante controles de identidad, fiscalizaciones y copamiento táctico-operativo en zonas priorizadas.

En la comuna de Retiro, la intervención se concentró en diversos sectores urbanos y rurales como Población Bicentenario, Población Corvi, Parque Bernardo O’Higgins, Villa Nuevo Sueño, Población Juan Pablo II, Plaza de Armas, Santa Isabel, Los Robles, Ajial y Santo Tomás, generando presencia policial y fortaleciendo la percepción de seguridad entre los vecinos y vecinas.

Entre los principales resultados obtenidos durante la jornada, se destacan:

-10 controles de identidad

-10 controles vehiculares

-6 infracciones de tránsito cursadas

Esta labor preventiva se suma a una importante medida impulsada por la actual administración municipal, precisaron: la contratación de Esteban Escobar, ex oficial de Carabineros con el grado de mayor y con 28 años de trayectoria institucional, quien ahora está a cargo de la Oficina de Seguridad Pública. “Su experiencia y liderazgo permitirán fortalecer la coordinación con las policías, implementar nuevas estrategias de prevención y establecer una relación más directa con la comunidad en materia de seguridad”, indicaron desde el Municipio de Retiro.



