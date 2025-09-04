Policial 04-09-2025

Retiro: motivan a elevar volantines de manera segura y responsable en el Mes de la Patria



Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la 3era.Comisaría de Parral de manera colaborativa con personal de la Municipalidad de Retiro y el Club de Volantines de Parral se unieron en el llamado a la comunidad a elevar volantines de manera segura y responsable.

Por ello han realizado recorridos por diferentes establecimientos educacionales, durante los últimos días para efectuar charlas educativas e interactivas, en este caso dirigida a los alumnos de la Escuela Manuel Montt y Colegio Instituto Parral, actividades que se continuará desarrollando durante los próximos días en otros recintos educacionales; para orientar a los alumnos sobre la importancia de encumbrar los volantines con seguridad, instando a jamás hacerlo cerca de alumbrados o tendidos eléctricos y menos en las cercanías de Ruta o caminos con alta afluencia de vehículos, y por supuesto siendo enfáticos que no se debe utilizar el “Hilo Curado” ya que los riesgos de sufrir accidentes existentes y, estos pueden ser fatales.

Dentro de las recomendaciones se destaca comprobar que el lugar de elevación de los volantines sea seguro, siempre estar acompañado por un adulto y enrollar inmediatamente el hilo al estar suelto. No utilizar hilo curado en base a vidrio molido o nylon; no usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín; no elevar volantines cerca del tendido eléctrico; no trepar postes, torres de alta tensión, ni árboles para rescatar un volantín y jamás cruzar las calles a la hora de elevar volantines, de modo de no generar accidentes por distracción.

Carabineros refuerza el llamado a denunciar la venta y utilización del hilo curado, acudiendo a la unid policial más cercana o a través del número de emergencia 133.



