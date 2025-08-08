Hoy
viernes 08 de agosto del 2025
Social 08-08-2025
Retiro refuerza su unidad de seguridad pública
La Municipalidad de Retiro ha incorporado como Jefe de la Unidad de Seguridad Pública a Esteban Escobar Albert, ex oficial de Carabineros, con grado de Mayor y 28 años de servicio institucional. Esta importante incorporación responde a una estrategia de la nueva administración comunal, encabezada por el Alcalde Rafael Ramírez orientada a fortalecer la prevención del delito y la coordinación territorial con enfoque profesional y comunitario.
En una actividad realizada en dependencias municipales, la primera autoridad comunal presentó oficialmente al nuevo encargado ante el equipo de inspectores municipales, destacando su experiencia, liderazgo y compromiso con el servicio público.
El nuevo jefe de seguridad liderará un plan de trabajo integral, que contempla la creación de alianzas estratégicas con el comercio local, la incorporación de tecnologías para reforzar la vigilancia, y la cuantificación y evaluación del trabajo en terreno, todo con el objetivo de orientar los esfuerzos preventivos y brindar mayor tranquilidad a los vecinos de Retiro.
