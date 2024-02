Social 02-02-2024

Retiro: Vecinos denuncian malos olores asociados a silo en descomposición

Desde la Junta de Vecinos n°12 del sector Santo Tomás de la comuna, señalan que hace aproximadamente tres años, uno de los tres silos ubicados en el Fundo Santa Clotilde se encuentra en estado de descomposición, lo que trae consigo fuertes olores nauseabundos, sumado a plagas de moscas y ratones.

Dicho fundo, situado en el kilómetro cinco de la ruta L-645, se encuentra arrendado por la empresa particular “Casablanca” desde 2019, según la información que manejan los residentes del sector. Durante el año, el acopio permanece cerrado a partir de marzo hasta los primeros días de diciembre.

Los vecinos afectados expresan que la vida les ha cambiado en un 100%, puesto que desde que abrieron el silo el 23 de diciembre del 2023, no pueden dormir tranquilos, sus ropas quedan impregnadas de malos olores y prácticamente deben permanecer encerrados en sus casas debido a la alta presencia de moscas. Además, acusan falta de empatía y voluntad por parte de la empresa, ya que aseguran que en una tarde podrían trasladar perfectamente el silo completo hacia algún lugar del predio que se encuentre más distante a las casas.

Durante el mes de enero de 2023, Rodrigo Ramírez, edil comunal, ofició al encargado de la oficina de la Seremi de Salud de Parral, Claudio Villegas, para informar acerca de la situación que vivían los vecinos del sector Santo Tomás. Fue en noviembre del año pasado cuando la fiscalización se llevó a cabo, sin embargo, dicha diligencia arrojó que no había olores atribuibles a la producción de silo y que al intentar ingresar el portón de acceso se encontraba cerrado. Lo anterior generó la molestia de los residentes, quienes argumentaron que el día que se realizó la visita, corría viento norte, lo que generaba que la presencia de los fuertes olores pasara más desapercibida.

Al consultar en la oficina de la Seremi de Parral, plantearon que diversas condiciones de clima influyeron en el resultado arrojado con la fiscalización, lo que no quiere decir que en otras circunstancias climáticas el olor si puede ser mucho más evidente. Otro factor en el que se hizo hincapié es que la oficina comunal se especializa en temas relacionados a alimentos, no así a residuos, por ende no se maneja a cabalidad la normativa en materia de manejo de residuos ni en mitigación de riesgos.



Por: Victoria Ponce Vallejos