Opinión 25-01-2023

Retos en RRSS: acompañar las experiencias de vida de niños, niñas y adolescentes



María Bernardita Celis Contardo

Psicóloga, Facultad de Psicología y Humanidades

Universidad San Sebastián



No es nueva la existencia de los retos virales, en los que menores de edad se ven atraídos hacia el cumplimiento de éstos, teniendo en ocasiones, un desenlace negativo para sus propias vidas. Recientemente, de hecho, se ha conocido de casos de adolescentes que, producto de un viral de Tik Tok, han fallecido intentando lograr un reto.

La utilización de los celulares en los niños y niñas es cada vez más frecuente, pero hay que diferenciarlo de un juguete, puesto que puede ser utilizado como un elemento de trabajo y de comunicación que, sin la supervisión adecuada de los padres o un adulto responsable, puede ser perjudicial para los menores de edad

Lo perjudicial es porque ven o escuchan comentarios, videos o fotografías que para su edad y madurez emocional no es comprensible pudiendo interpretarlos de manera incorrecta. Ante tanta oferta de información en redes sociales, donde existen videos falsos, bromas, fake news o incluso recomendaciones sobre cuidados de la salud o dietas de personas inexpertas, se hace difícil discriminar qué está bien o no.

Por eso, es importante que los hijos se sientan amados, valorados y acogidos por sus padres y que en el hogar exista un espacio para conversar sobre temas contingentes y sobre todo, para que los adolescentes y niños puedan contar sus experiencias diarias, cómo se sienten y qué piensan, por ejemplo respecto a lo que ven en los celulares. De esta manera, se puede ir educando desde el amor hacia lo que es bueno o malo para ellos y orientando su actuar con los demás y en la sociedad.

¿Cómo utilizar las redes sociales con los niños, niñas y adolescentes? Acompañarlos cuando utilizan el celular o computador y estar atentos a quienes siguen en las redes sociales: qué influencer les gusta, a quiénes admiran y conversar sobre lo que comparten. Es importante brindar argumentos claros para cada edad, sobre algunos aspectos que se observan y que puedan atentar contra su bienestar psicológico o físico, o no sean adecuados para su edad. En ocasiones, es mejor conversar en la casa sobre ciertos virales, dando una orientación clara, antes que se lo muestren sus amigos en el colegio o lo vean en otra parte y lo interpreten de una forma equivocada, como pasó con las adolescentes que fallecieron al intentar un reto producto de un viral en redes sociales.