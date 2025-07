Nacional 29-07-2025

Revelan "modus operandi" de Francisco Kaminski para pedir dinero prestado



Tras revelarse su vínculo con el apodado "rey de Meiggs", cercanos a Francisco Kaminski revelaron su "modus operandi" para pedir préstamos informales a su entorno.



En el programa "Primer Plano", emitieron un reportaje donde abordaron la compleja situación judicial que enfrenta Carla Jara, expareja del animador, debido al embargo de una de sus propiedades.



En este contexto, Cecilia Gutiérrez expuso que el también locutor radial solía pedir dinero afirmando que se encontraba en aprietos, recibiendo 4 millones de pesos de la ex Mekano, quien accedió a ayudarlo por "miedo a su integridad y a la de su hijo".

"Yo presté dinero porque él me dijo que lo iban a matar", contó a la panelista del espacio de Chilevisión. "Dijo que me lo devolvía en dos días y hasta esta fecha sigo esperando el pago", añadió Jara en conversación con la comunicadora.



La actriz leyó a Gutiérrez uno de los mensajes que Kaminski había recibido: "Compadre, usted adquirió un compromiso y tiene que cumplir. Te esperé el miércoles y te cambiaste para hoy y hoy te cambias de nuevo y así no funcionan los compromisos. Me importa un ... de dónde sacas la plata, hoy me mandas algo o la voy a ver yo como película".