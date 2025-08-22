Crónica 22-08-2025

Revista Endémica estrena nuevos episodios y fortalece su vínculo con estudiantes de periodismo en su sexto año de trayectoria

Endémica es financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, CONVOCATORIA 2025.



En el marco de su proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2025, la revista estrenó nuevos episodios de Endémica Podcast junto a la Editorial de Juegos de Mesa 8 Sur y la artista parralina Espe Fuentes; y de la sección Maulinxs por el Mundo, que recientemente presentó a la curicana radicada en Barcelona Chantall Márquez y que próximamente sumará una entrevista con el fotógrafo maulino radicado en Melbourne “Toto”.

Endémica Podcast, conducido por la periodista Claudia Araya y la música linarense Yosi Freire, invita a conocer las historias y procesos creativos de artistas y gestores culturales, ofreciendo una mirada cercana y profunda sobre la creación maulina. Se espera su próximo estreno para el domingo 31 de agosto junto al audiovisualista y fotógrafo documental Cristian Toloza.



Por su parte, la sección Maulinxs por el Mundo, a cargo de la artista y master en gestión cultural Carola Castro, visibiliza a creadores y creadoras que llevan su arte más allá de las fronteras regionales y nacionales, manteniendo vivo su vínculo con el Maule.



Además de estos nuevos formatos, la revista continúa desarrollando un completo trabajo de cobertura, entrevistas, galerías fotográficas y artículos que destacan la diversidad artística y cultural del territorio.

UN ESPACIO PARA NUEVOS PERIODISTAS CULTURALES

Por segundo año consecutivo, los estudiantes de Periodismo de la Universidad Autónoma de Talca, Natalia Carrasco y Felipe Verdugo se integran al equipo de Endémica, gracias a un convenio que busca acercarlos al ejercicio profesional temprano en el ámbito cultural.

Claudia Araya, directora de la revista, destacó: “Con Endémica buscamos aportar no solo con la difusión cultural, sino también queremos impulsar nuevas generaciones de periodistas que se dediquen a este sector. La cultura necesita comunicadores comprometidos para que el arte siga expandiéndose… como la naturaleza de Endémica”.



