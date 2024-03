Opinión 07-03-2024

Ring Ring Raja

Ricardo Álvarez Vega

Contador Auditor y

Director Ejecutivo de Emproex

Cuando niño estudiaba en un pequeño colegio particular en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Era el colegio tradicional de la familia y que mi mamá obstinadamente mantenía como única opción, aun cuando nos habíamos cambiado de barrio y ya no vivíamos cerca. Eso me obligaba a tomar dos micros, lo que no era tanto problema, pues eran otros tiempos y un niño de menos de diez años, no corría los riesgos que hoy hacen ese traslado impensado.

Cierta vez al salir en la tarde de clases y por algún motivo que no recuerdo, supongamos que fue por un paro del transporte público, algo muy frecuente en esos años, la primera de esas micros no hubo caso que pasara y me dispuse a caminar más de 12 cuadras (lo acabé de ver en Google Maps), hasta llegar a la avenida Irarrázaval donde con suerte podría tomar la segunda que me dejaba en la esquina de mi casa en Macul.

Ahí iba yo caminando, cargando mí pesado bolsón de cuero, pues no existían aun las mochilas, seguramente aburrido y queriendo llegar luego, sea con el fin de tomar onces, como para ver los monos animados.

En un momento que iba por la calle Pedro Torres donde había casas muy bonitas, pasé por fuera de la que sin dudas era la más bella y grande, con un muy cuidado antejardín, lleno de plantas y de flores.

Ahí fue que sentí esa voz interior que te “obliga” a hacer cosas y que casi siempre es contrarrestada por esa otra voz que te señala que no las hagas. Seguramente el personaje interior de la segunda voz ya debe haber estado tomando onces y viendo tele, pues esa tarde no lo escuché.

Esa alegre y divertida voz me decía: “Ricardo, toca el timbre en esa casa y sale corriendo, verás que divertido es…”. Así lo hice y me dispuse a emprender mi fuga, pero esas exageradamente largas correas de mi pesado bolsón, se enredaron en mis piernas y me caí como saco de papas, literalmente me saqué la mugre.

Estaba en el proceso de sacudirme y sin siquiera pensar que podía ser atrapado, cuando las largas manos de la Ley me tomaron por el cuello de mi cotona café. Era una señora ya de avanzada edad, o quizás no tanto, recuerden que yo tenía menos de diez años, quien sin decir nada me condujo casi levitando al interior de esa casa.

Así llegué hasta una sala con la presencia de un señor que estaba sentado en un sillón y con un libro abierto en sus piernas, quien con una voz tranquila le ordenó a mi cancerbera que me soltara. Ella lo hizo y él siempre tranquilo preguntó quién era yo y por qué estaba ahí, a lo que la mujer respondió que yo era el “cabro chico” que pasaba todos los días tocando el timbre y molestando.

Casi no alcanzó a terminar cuando yo ya me defendía, argumentando que era mi primera vez, es decir que no había reincidencia y que exigía mi inmediata libertad. Ciertamente no fue exactamente así, pero yo lo actualizo a argumentos tipo 2024. La injusta mujer alcanzó a decir que ella me había visto antes y cuando seguramente continuaría con sus infundios, el señor le pidió que parara y que me trajera un vaso de leche y galletas.

En el breve espacio de tiempo en que permanecí sólo con él, alcancé a contarle que era la primera vez que yo pasaba caminando por ahí y que lo había tenido que hacer, ya que las micros no estaban pasando. A todo esto ya estaba cómodamente sentado en una silla de felpa. La mujer volvió con una bandeja donde traía un vaso con leche y un plato con galletas Tritón.

No dudé un instante y comencé a disfrutar de la hospitalidad de este señor, mi nuevo amigo, quien ya sabía mi nombre y toda la información que quisiera obtener. Incluso, como buen niño le había dicho mi nombre completo, a lo que él me dijo bromeando, “no serás familiar de Luis Vega, que somos grandes amigos”. La verdad es que yo tenía mi abuelo materno y uno de sus hijos, es decir un tío, con esos nombres y así se lo dije con mi boca llena de galletas. Él insistió y preguntó si mi abuelo se llamaba “Luis….. “, a lo que respondí que sí y que vivía en mi casa en Macul.

Ahí de un salto el tranquilo hombre salió de esa sala y volvió muy luego con un Carabinero, imaginen mi impresión, que seguramente al ser tan evidente hizo a todos reír y mientras él escribía una nota me dijo, “este señor te va a llevar a tu casa, cuídate mucho y no vuelvas a tocar los timbres mira que eso molesta y no se debe hacer”.

El Carabinero era de pocas palabras y me llevó a mi casa en un auto muy bonito, que hoy no sabría definir su marca. Al llegar me estiró su mano con un sobre diciendo que se lo debía entregar a mi abuelo don Luis.

Fue sólo ahí, luego que mi abuelo leyera riendo la nota, que me enteré que había hecho “Ring Ring Raja” en la casa del expresidente Don Gabriel González Videla y que sus historias hasta ese momento fantasiosas, eran verdaderas.