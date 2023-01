Crónica 27-01-2023

Río Maipo no desemboca en el mar desde el jueves pasado: Las razones del fenómeno



El río Maipo, el principal abastecedor de agua potable y de riego de la Región Metropolitana, no está desembocando en el mar desde el jueves pasado. Esto luego de que las marejadas formaran un banco de arena, haciendo un obstáculo para su menguado cause. El afluente termina en el sector de Llo-Lleo, en San Antonio.



El Director Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, José Luis Brito, comenta que este fenómeno se da en un ambiente "estuarino" donde "hay mareas altas que entran a la desembocadura; mientras que cuando ocurre la marea baja, el río pareciera secarse en esa área". Sin embargo, en el caso del río Maipo, ocurrió a raíz de las fuertes marejadas, registradas hace dos semanas, lo que empujó la arena de playa hacia ese sector, provocando una "barra" que cerró el afluente. Brito sostiene que "durante la época estival el río trae menos agua, pero también se extraer mucha agua durante su recorrido por parte de la agricultura en Santiago, que utiliza grandes cantidades". Por estos motivos el afluente no tendría fuerza suficiente para sortear el obstáculo y llegar hasta el mar. La extracción de agua legal del río Maipo no sería el único problema. También indica que "no hay muchas denuncias para saber cuántas tomas de agua ilegales existen, en donde se podría estar sacando más agua de lo que las autoridades permiten". ¿Qué hacer? Brito indica que este fenómeno habría ocurrido anteriormente, pero en un período de tiempo acotado y por otras circunstancias: tras el tsunami del 2010 el río se cerró por dos días. A su juicio, la mejor opción para liberar el cause del río es esperar a que ocurran las mareas más altas del mes, situación que se producirían en poco más de una semana más, así abriendo la barrera de forma natural. Sin embargo, señala que efectivos de la Escuela de Ingeniería del Ejército abrirán la barrera mediante el uso de maquinaria. La idea de director es favorecer la apertura del río de forma natural, ya que cuando este tipo de intervenciones si no se realizan gradualmente, la vida marina de agua dulce "se van a ir al mar muriendo". "Cuando ocurre en forma natural, el agua salada empieza a ingresar a estos sistemas, por lo que cambia la ecofisiología", agrega. También asegura que existe una presión social para que se destruya el obstáculo lo antes posible. "Muchas personas quemaron parte de la ribera del río Maipo sur, abriendo nuevas áreas agrícolas, por lo que, al acumularse nuevas masas de agua, estas zonas se inundan".