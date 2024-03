Opinión 12-03-2024

Ríos en estado de salud crítico

Los ríos, ecosistemas vitales de nuestro planeta, enfrentan una crisis sin precedentes. Desde la contaminación de sus aguas hasta la pérdida de biodiversidad, los ríos están clamando por atención y acción inmediata. La degradación de estos ecosistemas a nivel global es evidente, producto de la contaminación proveniente de diversas fuentes, como la agricultura intensiva, la industria y los desechos urbanos.

Por otro lado, la sobrepesca y la construcción de represas han alterado los ecosistemas fluviales, interrumpiendo los ciclos naturales de reproducción de especies y afectando a las comunidades que dependen de ellos. En el contexto de Chile, esta problemática no es ajena, y se suma a una serie de desafíos que amenazan su integridad. Siendo un país reconocido por su rica diversidad climática y ecosistémica, los ríos enfrentan desafíos similares. La explotación de recursos hídricos para la generación de energía y la minería ha causado daños significativos a los ecosistemas fluviales. Asimismo, la contaminación industrial y urbana, junto con la deforestación y la agricultura intensiva, han exacerbado considerablemente esta problemática durante las últimas décadas.

Ante este panorama, es fundamental implementar medidas urgentes de monitoreo, protección y restauración de los ríos. El monitoreo constante de la calidad, cantidad del agua y la biodiversidad es esencial para comprender la magnitud del problema y tomar decisiones informadas. Además, se requiere una regulación más estricta para controlar las actividades humanas que afectan los ríos, así como la aplicación efectiva de sanciones a aquellos que infringen las leyes ambientales. Sin embargo, la protección y restauración de los ríos no puede depender únicamente de medidas regulatorias. En ese sentido, es crucial adoptar soluciones basadas en la naturaleza, que aprovechen los procesos naturales para restaurar la salud de los ecosistemas fluviales. La restauración de humedales, la reforestación de riberas y la creación de corredores fluviales son algunas de las estrategias que pueden ayudar a recuperar la funcionalidad de los ríos y mejorar su resiliencia ante futuras amenazas.

La protección y restauración de estos ecosistemas no solo beneficiará a la biodiversidad y a las comunidades que dependen de ellos, sino que también garantizará el suministro de agua dulce y contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático. En última instancia, cuidar de nuestros ríos es cuidar del futuro de nuestro planeta y de las futuras generaciones.



Dr. Francisco Correa.

Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IIDS), Universidad Autónoma.