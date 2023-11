Opinión 22-11-2023

RÍO SAGRADO

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno





Río Sagrado te llaman

Wazalafkén te llamas, Wazalafkén te llamas,

el río que emerge entre tinieblas,

siempre cubierto de nieblas,

que se van uniendo para formar tus corrientes.

Parece que siempre emerges en la perpetua niebla

entre follaje siempre verdes, siempre húmedos

desde las montañas y volcanes,

orgulloso, al principio silencioso

desde las gotas de la fronda

para aparecer desde la niebla

respetuoso, respetado, misterioso.

Es el río Wauza, Wazalafkén o San Pedro

de la Araucanía chilena

paraíso de patos cortacorrientes

truchas arcoíris salmones y pejerreyes.

Trato de ver tus orígenes, tus cimas,

tu orgullo no permite mostrarlo,

en esas selvas frías, eres único

con tus habitantes de anfibios, garzas

y cigüeñas que se creen dueñas

del paisaje quinientos años defendidos

por sus amantes pueblos originarios

que nos dicen que son tierras y aguas sagradas

que jamás serán arrebatadas.

¿Se puede vender la niebla del sur?

¿Se puede vender el agua que llega

como un regalo desde los cielos?

¿Se podrá hacer una represa ahogando araucarias?

¿Derribar montañas que son tus guardianes?

¡No! A la niebla no la podrán atrapar jamás

Pertenece al cielo, a las montañas, al puma,

al pudú, al águila, al monito del monte y al cóndor.

Si desaparece, desaparecerá la biodiversidad

Y emigrarán sus pueblos originarios

Y llegará la desolación.



“¡Qué fabuloso río serías! ¡Pues los antiguos te llamaban Lafquén, cómo lago inmenso o universo cordillerano!

¡Qué fabulosos serías que te llamaran como tus aves mágicas que se hacen transparentes como la magia de tus aguas!

Wauza te llamaban, Wazalafkén te llamas, Wazalafkén te llamas,

Cuando llegaron los primeros españoles, lo escribieron Guadalafkén o Guadajoz para hacerlo hermano del Guadalquivir o del Guadajoz.

Pero ante tu estampa guerrera, prefirieron llamarte como uno de sus más grandes soldados.

San Pedro te llamaron y por San Pedro te conocen. Pero bajo tus aguas, de tus riberas pedregosas en la casa mojada de las nalcas y la greda resuena tu nombre verdadero. ¡Wazalafkén!

Llegan tus aguas, labrando tierra que son las venas que alimentan la vida. La naturaleza es como una estrella.

El cuerpo es una estrella que baja hacia el mar, que baja como la primera mujer y el primer hombre desde el azul a la tierra, desde el azul antiguo hacia el río. Los ríos son marcadores de historia. Todo espacio es sagrado para el pueblo mapuche. Cuando respetas y proteges ese espacio te vas haciendo mapuche.

El agua es vida. El agua es libre. Todo es vida y cada vida en función de la vida tiene un espíritu protector.

Sombras de aguas, luces de infortunio, vientos malos, invasores sin rostros.

La fuerza del río es vida telúrica, vida de los espíritus que se funden bajo la tierra.

Muchas gracias gran río, gran padre río, bello río.

Tu camino, tu andar es como nuestra vida, buen vivir, buen equilibrio.

Es un río impetuoso. Pero que también tiene una historia en estos lugares, había pueblos que eran hábiles navegantes que se movilizaban en wandu.

Estamos compartiendo estos conocimientos que nos puedes salvar como humanidad”. (Javier Millanca)

Para nosotros los chilenos y la humanidad, lamentablemente durante siglos, ya naturaleza está considerada como un recurso que sólo sirve para el ser humano, esto es, una forma utilitaria de ver nuestro entorno.

Para los mapuches la naturaleza representa una forma de relacionarse con las personas y el medio.

La naturaleza para el pueblo mapuche no es un recurso, sino que es la vida que sustenta a las comunidades mapuches.

“Ven a hablar con sus aguas, escucharás a cada uno de tus antiguos, porque los antiguos hablan con el río.

¿Cómo está custodio Tralkán? ¿Cómo está custodio Wazalafkén?

En tu camino me adentro, en tu espíritu caminaré tus aguas, tus aguas me ensañarán la vida.

Me veré yo mismo y mis antiguos y todo vuelve a nacer. ¡Todo vuelve a nacer!

Hasta otro día gran espíritu Tralkán

Hasta otro día gran espíritu del Wazakafkén”. (Javier Millanca).





Fuente: “Río Sagrado, Bestias del sur salvaje”.

NOTA: “En Chile, los ríos no están legalmente protegidos. Sus aguas pertenecen a empresas privadas y no a las personas. La construcción de la central hidroeléctrica San Pedro fue iniciada en 2009 y suspendida en forma temporal por oposición de la comunidad. Sin embargo, hoy se discute su posible reactivación, Esta situación debe cambiar.

-