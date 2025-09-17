Política 17-09-2025

Robinson Flores, candidato a Diputado: “Sigue pendiente una deuda de salud con Linares”

Durante las últimas semanas el Ingeniero Robinson Flores ha estado recorriendo distintas instalaciones de salud en las provincias de Linares y Cauquenes, porque está convencido de que no basta con diagnosticar los problemas: es necesario buscar alternativas de soluciones reales y viables para enfrentar la grave crisis en materia de salud que afecta a miles de familias del Maule Sur.



“El hospital de Curicó es gemelo al Hospital de Linares, pero mientras Curicó cuenta con su infraestructura en pleno funcionamiento, Linares lleva más de 10 años en construcción. La ineficiencia y la incapacidad de las autoridades para sacar adelante este proyecto son evidentes. Por eso, si la ciudadanía me entrega su confianza para representarla en el Congreso, me incorporaré a la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados y desde allí no solo solicitaré, sino que exigiré que el Hospital de Linares se termine de una vez por todas. La comunidad del Maule Sur no puede seguir esperando. El derecho a la salud digna y oportuna no admite más excusas ni retrasos administrativos”, afirmó.







Flores agregó que “en paralelo se están construyendo nuevos hospitales en Parral, Cauquenes y Linares. Surge entonces una pregunta fundamental: ¿qué haremos con los recintos hospitalarios antiguos una vez que entren en operaciones los nuevos?. Mi propuesta es clara: que los hospitales actuales no queden en el abandono ni se destinen a usos secundarios, sino que se pongan al servicio de la comunidad a través de convenios con las universidades que imparten la carrera de medicina en la región: la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Autónoma. Creando así 3 Clínicas Universitarias en el Maule Sur”.

