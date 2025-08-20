miércoles 20 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Política 20-08-2025
    Robinson Flores oficializa su candidatura a diputado por el Distrito 18
    Robinson Flores, ingeniero civil industrial y servidor público con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos y obras de infraestructura, inscribió oficialmente su candidatura a diputado por el Distrito 18, que comprende las provincias de Linares y Cauquenes.
    A lo largo de su trayectoria profesional, el Ingeniero ha desempeñado un rol activo en el servicio público, liderando procesos de licitación, fiscalización y ejecución de obras que han contribuido al desarrollo de la región y al bienestar de sus comunidades. Su visión de futuro está marcada por la necesidad de descentralizar recursos, fortalecer la inversión local y promover el empleo en el Maule Sur.
    “Como ingeniero y servidor público he tenido la oportunidad de trabajar por el progreso de nuestra tierra y de conocer de cerca las necesidades de la gente. Hoy doy un paso más, presentando mi candidatura a diputado para llevar al Congreso la voz del Maule Sur. Agradezco a mi familia, que ha sido un pilar fundamental en este camino; a mi equipo, por su dedicación y compromiso; y a cada vecino que me inspira a seguir luchando por un futuro con más oportunidades y dignidad”, señaló Flores.
    El candidato reafirmó que su compromiso será ser un representante cercano, con la capacidad técnica y humana necesaria para transformar las demandas de la ciudadanía en soluciones concretas desde el Parlamento.
