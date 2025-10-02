viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Editorial 02-10-2025
    Robo de cables
    Publicidad 12
    La Comisión investigadora sobre robo de cables de cobre de la Cámara de Diputados aprobó su informe de propuestas y conclusiones, donde destaca la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva.
    Durante su última sesión, la instancia revisó dos propuestas de informe. El primero entregado por Víctor Alejandro Pino, Joanna Pérez y Jorge Saffirio, mientras que el segundo correspondió a la propuesta de Daniel Manouchehri y Nathalie Castillo.
    Ambos textos presentaban propuestas similares, con la sola excepción de un acápite agregado en el segundo texto, que hacía referencia a las mafias en torno al robo de cables.
    Así, como marco general hubo consenso por parte de las y los parlamentarios sobre la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva de un delito que es mucho más que un simple ataque a la infraestructura.
    De esta manera, el texto que será puesto a disposición de la Sala de la Cámara, manifiesta que nuestro país enfrenta una crisis silenciosa, pero devastadora, en cuanto al robo sistemático de cables de cobre.

    Freddy Mora | Imprimir | 78

    Otras noticias

    Subsidio al Empleo
    Subsidio al Empleo
    Ciberseguridad
    Ciberseguridad
    Emergencia Habitacional
    Emergencia Habitacional
    Ley de Presupuestos
    Ley de Presupuestos
    Realidad de la Apicultura
    Realidad de la Apicultura
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para