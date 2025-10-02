Hoy
viernes 03 de octubre del 2025
Editorial 02-10-2025
Robo de cables
La Comisión investigadora sobre robo de cables de cobre de la Cámara de Diputados aprobó su informe de propuestas y conclusiones, donde destaca la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva.
Durante su última sesión, la instancia revisó dos propuestas de informe. El primero entregado por Víctor Alejandro Pino, Joanna Pérez y Jorge Saffirio, mientras que el segundo correspondió a la propuesta de Daniel Manouchehri y Nathalie Castillo.
Ambos textos presentaban propuestas similares, con la sola excepción de un acápite agregado en el segundo texto, que hacía referencia a las mafias en torno al robo de cables.
Así, como marco general hubo consenso por parte de las y los parlamentarios sobre la necesidad de mejorar la fiscalización preventiva de un delito que es mucho más que un simple ataque a la infraestructura.
De esta manera, el texto que será puesto a disposición de la Sala de la Cámara, manifiesta que nuestro país enfrenta una crisis silenciosa, pero devastadora, en cuanto al robo sistemático de cables de cobre.
