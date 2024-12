Editorial 26-12-2024

Robo y hurto de cobre

Incorporar el delito de robo y hurto de cobre en sus distintas formas, ya sea como cátodos, ánodos, blíster, lingotes u otros, es el objetivo central del proyecto aprobado en general con 25 votos a favor y 2 abstenciones por la Sala del Senado.



La iniciativa, que busca sancionar esos ilícitos, cumple su primer trámite en la Cámara Alta y tras su aprobación en general se abrió plazo hasta el lunes 6 de enero para presentarle indicaciones y luego ser analizada en particular por la Comisión de Seguridad Pública del Senado.



Cabe recordar que esta iniciativa surge de la convergencia de una moción presentada ante el aumento de robo de cobre, asociado a operaciones sofisticadas destinadas a su reventa o exportación, entre otros.



Previo a la votación, el presidente de la Comisión de Seguridad, senador Iván Flores, explicó los alcances del proyecto que surgió ante la preocupación por el creciente robo de cobre a través de asaltos a camiones, a trenes e incluso en las propias faenas mineras. Agregó que ello no solo afecta al ejercicio de la minería, sino que también pone en riesgo a sus trabajadores.

Hubp coincidencia en que esta materia requiere de atención no solo por el tipo de delitos, sino que porque detrás de ellos hay agrupaciones delictivas con sofisticados métodos de operación, que incluso han afectado a las propias faenas donde se ha tomado a los trabajadores como rehenes por algunas horas.